“Hayalimdeki Araba” Resim Yarışması başlıyor

Dünyanın 5 kıt’asından binlerce çocuğun katılacağı Toyota “Hayalimdeki Araba Resim Yarışması” 2019’un Türkiye ulusal yarışması başlıyor.

Bu yıl 15 yaşın altındaki Türk çocuklarının yedinci kez katılacağı resim yarışması için başvurular 22 Şubat 2019 tarihine kadar sürecek. Türkiye’deki değerlendirmelerde 3 ayrı kategoride (7 yaş ve altı, 8-11 yaş arası, 12-15 yaş arası) ilk 3 dereceye giren resimlerin sahipleri birbirinden değerli ödüllerin yanında Japonya’da gerçekleşecek Uluslararası Yarışma’ya katılma şansı da kazanacak. 2018 yılındaki yarışmaya Türkiye ile birlikte 81 ülkeden 810 binden fazla resim katılmıştı. Türkiye aşaması sonrasında Japonya’da gerçekleştirilen 2017 finalinde ise 7 yaş altı kategorisinde “Kurtarıcı” adlı resim çalışmasıyla Samsun’dan Elis Yazıcı ikinci olmuş ve bu başarısı 2016 yılında 8-11 yaş kategorisinde kazanılan dünya üçüncülüğünden sonra Türkiye’ye bir gurur daha yaşatmıştı. Ayrıntılı bilgi için www.toyota.com.tr web sitesini ziyaret edebilir. Reyhan Keser - İstanbul

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