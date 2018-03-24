Hem kütüphane, hem atölye

Kütüphane Haftası dolayısıyla çeşitli atölye, söyleşi ve araştırma sunumlarıyla bir dizi faaliyet yapılıyor.

İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 54. Kütüphane Haftası sebebiyle, 26-31 Mart tarihleri arasında kapılarını her akşam saat 20:00’a kadar açık tutacak. Enstitü kapsamındaki kütüphane, çeşitli atölyeler, söyleşiler ve araştırma sunumlarına ev sahipliği yapıyor. İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, 54. Kütüphane Haftası’nda bir dizi faaliyet düzenliyor.

Bu sene “Kültürel Değişim ve Kütüphaneler” teması çerçevesinde gerçekleştirilen hafta kapsamında, Aslı Erel, Çağlayan Çevik ve Aydın İleri, kütüphane, kütüphanecilik ve okuma kültürü üzerine birer söyleşi gerçekleştiriyor. Dr. Hatice Adıgüzel’in Osmanlı sergicilik tarihine odaklı araştırması, Arka Oda Toplantısı ile tarih meraklılarına sunuluyor. Program kapsamında ayrıca, Pera Müzesi Eğitim Bölümü iş birliğiyle yetişkinlere yönelik kitap ayracı, ekslibris ve kitap kapağı tasarım atölyeleri düzenleniyor.

Teoride ve Pratikte Kütüphane

Kütüphane Haftası’nın ilk faaliyetini Aslı Erel’in “Köprülü Kütüphanesi Su Yolu Haritalarının Onarım Süreci ve İstanbul’a Su Yolları Üzerinden Bakmak” başlıklı konuşma oluşturuyor. 27 Mart Salı günü saat 18:30’da düzenlenen konuşma, Köprülü Kütüphanesi Su Yolu Haritaları’nın restorasyon sürecini mercek altına alıyor. Faaliyet dizisinin ikinci ayağını, Çağlayan Çevik’in gerçekleştireceği “Teoride ve Pratikte Kütüphane” başlıklı söyleşi oluşturuyor. Çevik söyleşide, kütüphane kavramının teorideki ve pratikteki uygulamalarını tartışmaya açarken, birinci elden tanıklıkları da izleyiciyle paylaşıyor. Söyleşi, 28 Mart Çarşamba günü saat 18:30’da gerçekleşiyor.

Kitap Ayracı ve Ekslibris Atölyeleri

54. Kütüphane Haftası kapsamında, Pera Müzesi Eğitim Bölümü iş birliğiyle düzenlenen “Kitap Ayracı” atölyesi, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü’nün rehber eşliğinde gezilmesi ile başlıyor. Ardından katılımcılar, dergi, gazete kupürleri, kitap gibi geri dönüşümlü kâğıtlar kullanarak origami tekniğiyle, kendi kitap ayraçlarını tasarlıyor.

Atölye, 28 Mart Çarşamba günü saat: 16:00’da gerçekleşiyor. “Ekslibris ve Kitap Kapak Tasarımı” atölyesi, koleksiyonlar ve özel eserler bölümü hakkında bilgilerin aktarıldığı Enstitü turunun ardından gerçekleşiyor. Atölyede katılımcılar, kauçuk tabakayı kazıyarak bir ekslibris üretiyor, ardından renkli kartonlar, organik ipler ve kişiselleştirebilen damgalarla defter kapakları tasarlıyor.

Haber: Kübra Örnek