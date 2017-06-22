Dünyaca ünlü ney ve bağlama virtüözü Tekbilek, “Ney insana benzer. Çünkü neyin ‘Hu’ nefesimizde Hakk’ın ismi var. Cenab-ı Hak ismini nefesimize koymuş. Hem nefes alırken hem nefes verirken ‘Hu’ diyoruz” dedi.

Dünyaca ünlü ney ve bağlama virtüözü Ömer Faruk Tekbilek, “Ney insana benzer. Çünkü neyin ‘Hu’ nefesimizde Hakk’ın ismi var. Cenâb-ı Hak ismini nefesimize koymuş. Hem nefes alırken hem nefes verirken ‘Hu’ diyoruz” dedi. Üsküp Yazı Festivali kapsamında Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün dâvetlisi olarak Makedonya’da bulunan Türk müzisyen, henüz 11 yaşında, bu sanatla uğraşan iki ağabeyinden esinlenip tanıştığını anlattı. Tekbilek, 16 yaşında İstanbul’a göç edene dek geçen süre zarfında, müzik konusunda ciddî bir şekilde kendini geliştirdiğini, İstanbul’a geldikten iki gün sonra da Ahmet Sezgin’in yanında kavalcı olarak iş bulduğunu anlattı.

Tekbilek, 9 yıl içinde İstanbul’da Ahmet Sezgin’den sonra Yıldıray Çınar, Huri Sapan ve Mine Koşan gibi önemli isimlerle çalışma fırsatı bulduğunu belirterek, stüdyolarda da çalışıp ciddî birikim kazandığını, 1976 yılında da ABD’ye göç ettiğini söyledi.

“Her zaman Hz. Muhammed’i (asm) örnek aldım”

Usta sanatçı, hayatında her zaman Hazret-i Muhammed’i (asm) örnek aldığını vurgulayarak, müzikteki en önemli önderinin ise bugün hayatta olmayan ilk hocası olduğunu söyledi. Makedonya’da ilk kez müzikseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanan Tekbilek, Balkanlar’da daha önce bir kez Bosna Hersek’te, birçok kez de Yunanistan’da konser verdiğini hatırlattı. Tekbilek’in Üsküp’teki konseri, bu akşam Makedonya Opera Ve Bale Salonu’nda gerçekleşecek.

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