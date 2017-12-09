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9 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

'Hiç kapanmayan' kütüphane

09 Aralık 2017, Cumartesi
Zeytinburnu’nda 7 gün 24 saat açık olan Seyyid Nizam Kütüphanesi hizmete başladı. Hiç kapanmayan kütüphanede çay, çorba, kahve gibi sıcak meşrubatlar Zeytinburnu Belediyesi’nin ikramı olacak.

Zeytinburnu Belediyesi, ilçede kitap okumayı ve kütüphane kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla Seyyid Nizam Külliyesi içerisinde Seyyid Nizam Kütüphanesi’ni hizmete açtı. İçinde bin kitabın bulunduğu, 210 kişi kapasiteli ve 2 katlı kütüphaneye ilçedeki vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. 24 saat hizmet veren kütüphanede yakın zamanda çay, çorba, kahve ikramları başlayacak. Kitapseverlerin sessiz, sakin bir ortamda derslerini çalışabilmelerini sağlayan Seyyid Nizam Kütüphanesi’nin lise ve üniversitelere yakın olması ise öğrencilere yürüyerek gidip gelme avantajını sağlıyor.

“ÇAY, ÇORBA, KAHVE ÜCRETSİZ”

Kütüphanenin 24 saat hizmet verdiğini ifade eden Seyyid Nizam Kütüphanesi So- rumlusu Eyüp Çebitürk, “Şu an itibari ile raflarımızda bin tane kitabımız bulunuyor ancak müdürlüğümüz tarafından belirlenen kitaplar zamanla, geldikçe raflarımızın tamamı dolacak. Yakın zamanda bir diğer kütüphanemiz olan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi’nde olduğu gibi Seyyid Nizam Kütüphanesi’nde de çay, çorba, kahve ikramlarına başlayacağız. Şu anda kütüphanemizde 210 öğrencimizi ağırlayabilecek kapasitemiz bulunuyor. Tüm kitapseverleri kütüphanemize bekliyoruz.” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLER İÇİN FIRSAT”

Kitap okumayı çok sevdiğini ve açıldığını duyar duymaz da kütüphanenin yolunu tutmaya başladığını söyleyen Gülçehre Oğuztürk, “Zeytinburnu Belediyesi Kültür Merkezi kataloğunda yeni bir kütüphanenin açıldığını gördüm. Sınavlara hazırlandığım için gelip görmek istedim. Bu aralar Tıpta Uzmanlık Eğitimi sınavına çalıştığım için neredeyse haftada 3-4 gün geliyorum. Kütüphane Zeytinburnu için bir ihtiyaçtı. Evime yakın olması beni ayrıca mutlu etti. Burada çalışmak benim için çok verimli oluyor. Çalışan arkadaşlar iyi bilir ev ile kütüphanede çalışmak aynı olmuyor, kütüphaneye geldiğinizde etrafınızdaki herkes ders çalıştığı için siz de ister istemez konsantre oluyorsunuz.” dedi.

“ULAŞIMI ÇOK KOLAY”

Merkezi bir noktada olması sebebiyle kütüphaneye yürüyerek gelip gittiğini dile getiren Doktor Mehmet Ali Çiftçi ise, “Daha önce yine Zeytinburnu’nda bulunan Merkezefendi Şehir Kütüphanesi’ne gidiyordum. Seyyid Nizam Kütüphanesi’nin açıldığını duyduktan sonra buraya gelmeye başladım. Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi’nde doktorum. İş yerime çok yakın olduğu için yürüyerek gelip gidiyorum. Fırsat buldukça boş vakitlerimi burada kitap okuyarak değerlendirmeye çalışıyorum. Herkese burayı gelip görmesini tavsiye ederim.” diye konuştu. 

İstanbul - Kübra Örnek

Etiketler: kütüphane
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