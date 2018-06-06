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6 HAZİRAN 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Hıristiyanlar: Ayasofya keşke cami kalsaydı

06 Haziran 2018, Çarşamba 01:22
Geçtiğimiz günlerde vefat eden kültür tarihçisi Prof. Dr. Semavi Eyice’nin Star Gazetesine yapmış olduğu açıklamalar gün yüzüne çıktı.

Biyografi çalışmasından kesitler sunan gazete Merhum Eyice’nin Ayasofya ile ilgili dikkat çeken şu açıklamalarını paylaştı:

“12 yaşında tüm İstanbul’u dolaştım ve tarihi İstanbul’u henüz bozulmamış haliyle gördüm. Şimdi öyle bir İstanbul yok. Düşünün ki ben Ayasofya’ya ilk gittiğimde henüz camiydi. Ayasofya’nın müze olmasına Hıristiyan Bizans uzmanları bile karşıydı. Dünyanın en önde gelen Bizans uzmanlarından Prof. Dr. Schweinfurth ve Prof. Ch Diehl cami olarak kalmasını savundu. Sorbonne Üniversitesi öğretim üyesi Prof Ch. Diehl ‘Bu binaya müze yakışmaz’ dedi. Asistanlığını yaptığım Berlin Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Schweinfurt ise ‘Ayasofya’nın camilikten çıkarılması, binanın ruhaniyetini kaybettirdi. Keşke cami olarak kalsaydı’ demişti.”

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Risale-i Nur'dan önemli bir bölüm:

Ayrıca 1950’den sonraki Demokrat iktidarlar döneminde Üstad’ın Ankara’ya gelişlerinin altında yatan mühim sebeplerden birinin de yine Ayasofya’nın ibâdete açılması olduğunu aşağıdaki mektuptan anlıyoruz.

 

Üstad bu mektupta şu ifadelere yer veriyor:

“Ankara’ya bu defa geldiğimin mühim bir sebebi, İslâmiyet’e ciddî taraftar Dahiliye Vekili Namık Gedik’i görmek ve İslâmiyet’in kahramanı olan Adnan Bey’e ve Tevfik İleri gibi mühim zâtlara bir hakikatı söylemektir ki:

“Hem Demokrat’a Ezan-ı Muhammedî gibi çok kuvvet vermek ve Risâle-i Nur’un neşrine müsaadesi gibi çok taraftar olmak ve âlem-i İslâm’ı, hattâ bir kısım Hıristiyan Devletlerini de memnun etmek için, Ayasofya’yı müzahrefattan temizleyip ibâdet mahalli yapmaktır. Ben ise; bu mes’ele için, otuz sene siyaseti terk ettiğim halde, bu nokta hatırı için Namık Gedik’i görmek istedim ve geldim. Adnan Bey, Namık Gedik ve Tevfik İleri gibi zâtların hatırı için başka yere gitmedim.”13 Bu mektuptan da, Üstâd Hazretleri’nin Ayasofya’ya ne kadar ehemmiyet verdiği anlaşılıyor.

Devamını okumak için tıklayınız:

Risâle-i Nur’da Ayasofya Camii

***

Tıklayınız:

Ayasofya’nın 88 yıllık hicrânı

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Haber Merkezi

Etiketler: ayasofya, semavi eyice
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