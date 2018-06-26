Hırvatistan’da göz kamaştıran cami

Bir heykeltıraş tarafından tasarlanan Hırvatistan’daki Rejika camii görenleri mest ediyor.

Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde bulunan Rijeka Merkez Camii görenleri adeta kendine hayran bırakıyor.

4 Mayıs 2013 tarihinde açılan camiinin en ilginç özelliklerinden birisi de bir mimar tarafından değilde heykeltıraş tarafından tasarlanmış olması.

Caminin dizaynını ilk olarak yapan kişi Hırvat heykeltıraş Dusan Dzamonja idi. Başarılı heykeltıraş camiini modelini kendi soyut heykellerinin yansıması olarak minyatürize etmişti. Ardından Branko Vucinovic ve Darko Vlahovic isimli iki mimar bu tasarımı geliştirerek bugün gördüğümüz bu muhteşem camiyi dizayn etmişler.

Kubbeler sanki üst üste gelmiş gibi bir görüntü verirken caminin minaresi gökyüzüne doğru sarmal yapısıyla tek başına bir şaheser. Caminin içi ise minimalist düzeniyle kendine hayran bırakıyor ve ruhsal olarak insanın içini rahatlatıyor. Aslında Rijeka’da bulunan ve bir çoğu Boşnak olan 10 bini aşkın Müslüman ilk olarak 1968 yılında camii yapılması talebinde bulundu. Ancak camii 2013 yılına kadar yapılmamıştı.

HABER: MAHMUT CEMAL ÇAKIR - İSTANBUL