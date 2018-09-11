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11 EYLÜL 2018 SALI - YIL: 49

Hutbe-i Şamiye Arapça Kitap Fuarı'ndaydı

11 Eylül 2018, Salı 01:02
Bu yıl 4’üncüsü düzenlenen “Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı”nda Bediüzzaman’ın, Yeni Asya Neşriyat tarafından yayınlanan Arapça ekli Hutbe-i Şamiye eseri ziyaretçilere dağıtıldı.

Yenikapı’daki Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen “Uluslararası İstanbul Arapça Kitap Fuarı”a katılan gençler, Bediüzzaman Said Nursî’nin, Yeni Asya Neşriyatın yayınlanmış olduğu arkasında Arapça orjinali de bulunan Hutbe-i Şamiye eserini ziyaretçilere dağıttılar. Türkiye’den 39, toplamda ise 200’den fazla yayın evinin katıldığı kitap fuarı, 8 günde 50 binden fazla katımcılının ilgi odağı oldu. Fuarda her gün 45 gönüllü öğrenci tercüman olarak görev yaptı.  

Hutbe-i Şamiye ilgi gördü

9 Eylül Pazar günü sona eren Arapça Kitap Fuarı’nda Yeni Asya Neşriyat’ın Arapçasıyla beraber yayınladığı Bediüzzaman’ın Hutbe-i Şamiye eseri dağıtıldı. Hutbe-i Şamiye, Bediüzzaman’ın 1911yılında Şam’daki Emevi Camiinde, otuz beş yaşında iken, Şam’da, Şam ulemasının ısrarı üzerine Câmi-i Emevî’de sayısı 10 bini geçen kalabalık bir topluluk önünde irad ettiği bir hutbedir. Çok büyük ehemmiyeti olması nedeniyle, o zaman Şam’da bir hafta içinde iki defa basılmıştır. Bilâhare müellif Bediüzzaman Said Nursî tarafından tercümesi yapılmıştır. Günümüze çok büyük mesajlar veren ve hâlâ önemini koruyan Hutbe-i Şamiye eseri asrın hastalılarını teşhis edip, içtimai hayata yön vermektedir. Toplumsal hayata dair ihtiyaç duyulan konuları barındıran Hutbe-i Şamiye eserinin Arapça Kitap Fuarı’nda dağıtılması katılımcıların ilgisini çekmiştir.

GÜLSÜM SAGMAN - İSTANBUL

Etiketler: hutbe-i şamiye, kitap fuarı, arapça
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