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4 ARALIK 2017 PAZARTESİ - YIL: 48

İlim kendini bilmektir

04 Aralık 2017, Pazartesi
Aylık aktüel gençlik dergisi Genç Yorum’un Aralık sayısı çıktı. Psikoloji üzerine hazırlanan sayı, insanın kendini bilme/kendini bulma yolculuğunu anlatıyor.

Her ay gençlerin gündemine ebedî hakikatleri taşıma gayretinde olan Genç Yorum dergisi 160. sayısıyla çıktı. “Kendinbilim: Psikoloji” başlığıyla yayınlanan dergi insanın, aklını, ruhunu ve kalbini hakikatle beslemesi, kendini bulma yolculuğunun sağlıklı bir şekilde sürmesi üzerine tanımlamalar, tefekkürler ve öneriler ihtiva ediyor.

Zengin muhtecalarla sizlerleyiz

Derginin kapak dosyasında yer alan yazarlar ve yazıları şöyle: Psk. Melike Nursultan Üner: “Düşünmeyi düşünmek”, Psk. Ayşenur Aydoğdu “Müslüman depresyona girer mi?”, Psk. Nur Banu Polat Sipahi: “Yeni adıyla Mindfulness, bildiğimiz adıyla tefekkür”, Aybenur Durgun: “Bir varmış, bir yokmuş, bir sarmaşık”, Psk. Banu Arslan: “Bilgisayar oyunu bağımlılığı” Kapak dosyası bağlamında; Risale-i Nur Külliyatı’ndan derlenen Nurlu Yorum ve İbrahim Özdabak çizgileri de derginin daimî sayfalarını oluşturuyor.

Her ay olduğu gibi

Ali Hakkoymaz Keyfince Lügât’te “Su”; Caner Kutlu Zihnin Çarkları’nda “Adalet”; Fatma Zehra Şimşek, Duygu Yüksel ve Esra Yavuzyiğitoğlu Bâb-ı Edebiyât’ta “Bir lokma, bir hırka, bir yonga”; Melike Nursultan Üner ve Nuriye Sultan Kostak Herkes İçin Sanat’ta “Üretiversen ya” yazıları ile okurlarını bekliyor. Türkiye ve Dünya gündeminden muhtevalarla Kübra Ünüvar’ın derlediği Haber Yorum; Şeyda Sultan Zengin’in hazırladığı Amerikan Tavukları; Erhan Akkaya editörlüğünde Foto Yorum sayfaları da her ay olduğu gibi bu ay da Genç Yorum’da. Kültür Sanat’ta ise, Yeni Asya Medya Grup’un düzenlediği “Gençlerle Buluşuyoruz” programından yansıyanlar derginin sayfalarını renklendiriyor.

Keçeli’de bu ay

Keçeli gene dopdolu geliyor. Keçeli’nin Kitaplığı’nda Nuriye Sultan Kostak, Öğrenci İşi’nde Merve Yavuz, Ehl-i Tivit’te Neslinur Zeynep Mutlu, Her Telden’de Edibenur Üner, Çay Saati’nde Büşra Bakırcı, Eskimez Yazı’da Emine Sultan Çakır, Hayâlnâme’de Şüheda Kale, Zürefa’da Sueda Çakır, Nesl-i Âti Akademisi’nde Feyzanur Elif Mutlu ve Huriye Yücesoy birbirinden güzel ve özgün muhtevalarla Keçeli okurlarını bekliyor.  Kültür Sanat Servisi

Etiketler: genç yorum
Okunma Sayısı: 48
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