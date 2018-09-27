İlk fuarımız Manisa’da

Manisa 2.Kitap Fuarı, Yeni Asya Neşriyat’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda yayınevi ve yazarların katılımıyla 28 Eylül’de kapılarını açıyor.

Geçtiğimiz yıl ilki düzenlenen Manisa Kitap Fuarı büyük ilgi görmüştü. Bu yıl, içinde Yeni Asya Neşriyatın da bulunduğu 100’den fazla yayınevi ve birçok ünlü yazar, 2. Manisa Kitap Fuarı’nda kitapseverlerle buluşacak. Ziyaretçiler, 28 Eylül-7 Ekim tarihlerindeki, Manisa Fuar Merkezi’nde kitaplar ve yazarlarla biraraya gelebilecek. Aynı anda Eskişehir’de olacağız “Bediüzzaman’ın ‘Vatan sathını mektep yapmak’ idealini gerçekleştirmek için gayret edeceğiz” diyen Yeni Asya Satış-Pazarlama Müdürü Cesim Aydın, fuar hakkında bilgi verdi. Aydın, “2018-2019 fuar sezonumuz 28 Eylül’de Manisa Kitap Fuarıyla başlayacak. 28 Eylül-7 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek fuara bütün yayınlarımızla katılacağız. Manisa Kitap Fuarı devam ederken, 6-14 Ekim tarihlerinde Eskişehir Kitap Fuarımız açılacak. Bu yıl daha fazla fuar merkezine iştirak edeceğiz” dedi. Özel baskılı Külliyatımız fuarda Bütün yayınlarla fuarda olacaklarını söyleyen Cesim Aydın, “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” diyen Bediüzzaman’ın bu sözünü Yeni Asya Neşriyat, Risale-i Nur’un naşiri olma vazifesiyle yerine getiriyor. Fuarlarda Bediüzzaman ve Risale-i Nur temalarını işleyerek, yaptığı hizmetin önemini gösteriyor. Dergi ve kitap çeşitlerimizin olacağı fuarda, orta boy özel baskılı Külliyatımız da yerini alacak. Yeni Asya Neşriyat’ın bulunduğu fuara katkılarınızı bekliyoruz” şeklinde konuştu. Haber: Kübra Örnek - İstanbul Fotoğraflar: ERHAN AKKAYA - Yeni Asya

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