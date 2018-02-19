İmza programına büyük ilgi

Bu yıl 12. düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevi ile sivil toplum kuruluşunun katıldığı Ankara Kitap Fuarı’nın üçüncü gününde, yazarlarımız Kazım Güleçyüz ve Yasemin Güleçyüz kitaplarını imzaladı.

Her yıl yüz binlerce ziyaretçiye ulaşan 12. ATO Ankara Kitap Fuarı’nda imza günleri, seminer ve söyleşiler kapsamında çok sayıda yazarı da ağırlıyor. Yeni Asya Neşriyat standında yazarlarımızdan Kâzım Güleçyüz ve Yasemin Güleçyüz, kitaplarını imzalayarak okuyucularla buluştu. Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat, bütün kitapseverleri standına bekliyor.

İMZA PROGRAMLARI

450 binin üzerine ziyaretçiye ev sahipliği yapması beklenen fuara yoğun bir ilginin olduğu gözlenirken, fuar 25 Şubat Pazar gününe kadar devam edecek. Yazarlarımız da fuarda imza günlerine devam ediyor. 19 Şubat Ali Vapurlu, 20 Şubat Rifat Oktay, 23 Şubat Ali Vapurlu ve Ahmet Özdemir, 24 Şubat Ali Ferşadoğlu, 25 Şubat tarihinde de Süleyman Kösmene okuyucularıyla buluşarak kitaplarını imzalayacak. Fuarın son günü Süleyman Kösmene “İslâm kardeşliği ve dünya barışı” konulu bir seminer de verecek.