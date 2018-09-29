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Keşfedilmesi gereken ilmî bir eser: “İnsan-Siyaset-İktisat”

Muhteva ve tasarım noktalarında 1994 yılı baharında “radikal” anlamda format değiştiren aylık “Köprü” dergisi, bu tarihten sonra üç ayda bir, “Risale-i Nur Enstitüsü’nün yayın organı” sıfatıyla “Risale-i Nur eksenli” araştırmalara yer veregeldi.

“İlmî/akademik dergi” hüviyetine bürünen dergiden geçen 24 yıllık müddet zarfında en az bir düzine civarında kitap projesi üretildi. Bu seçkin kitaplardan birisi de Tarık Ş. Nişancı imzalı “İnsan-Siyaset-İktisat” isimli eser...

İlginçtir ki kitabın bölümleri de adındaki kelimelerle aynı: “İnsan,” “Siyaset,” “İktisat...” (Elimizdeki nüsha Kasım 2011 tarihli “ilk baskı” olup, 13,5 x 19,5 cm ebadında ve 212 sayfa.)

BÖLÜMLER VE İÇİNDEKİLER

İşte, kitabın adını teşkil eden bölümler ve içindekiler...

İnsan: *“Melekleri aşma ya da hayvanlardan aşağı düşme potansiyeli” ve insan, *Gerçek özgürlük, Allah’a kulluktadır, *Seçme (irade) hürriyeti ve “mühürlü kalpler,” *“Ahlâk” deyince, *Ta’biri oldukçazor, karışık bir rüya: Teknoloji/ilerleme-insan hak ve hürriyetleri ilişkisi, *Bir çiçekle bahar olmaz mı?, *Kötülük (şer) mes’elesi, *“Her şey O” mudur, yoksa “Her şey Ondan” mıdır?,

*Materyalist felsefeyle mücadelede kelâmî metot ve Risale-i Nur, *Bilimin iki ucu, *Çağlar boyu süregelen bir tartışma: Sebepler, tecrübî bilgi ve bilimsel bilginin “değer”i mes’elesi.

Siyaset: *“İnsan politik varlık” mıdır?, *Bir korku ya da umut söylemi olarak siyasal İslâm, *Geleneksel İslâm-ideolojik (siyasal) İslâm, *Bunların gerçekleşmesi için siyasal bir sistemin gerekliliği (din ve siyaset birliği), *Egemenliğin kaynağı mes’elesi: İslâm-siyaset ilişkisine farklı bir giriş, *Dinin ve siyasetin nihaî hedefi, *İnançtaki aşırılıktan fıkıhtaki aşırılığa: Gölgelenen İslâm imajı, *Devletin mi, toplumun mu inşası?, *Siyasal İslâm’ın çelişki ve handikapları, *Siyasal İslâm-devlet bunalımı, *Lâiklik ne, problem nerede?, *“Tarihin sonu” değil, sonun başlangıcı: Terör!

İktisat: *“İktisadî insan”dan sınırlı ve sorumlu insana, *İslâmî bir denge olarak niyet boyutlu üretim...

KAYDA DEĞER GÖRÜŞLER...

Kitabın Yeni Asya Neşriyat (YAN) tarafından kaleme alınmış olan “takdim” yazısında ise eser şöyle tanıtılmakta:

“...bu çalışmada Tarık Ş. Nişancı, ana temasını ‘insan’ olarak belirlediği, başta ‘siyaset-iktisat’ olmak üzere pek çok mes’eleyi ele alıyor ve kayda değer görüşler serdediyor. Kat edilen bütün mesafeye, elde edilen bütün verilere rağmen hâlâ kendine has sırları barındıran ‘insan’ hakkındaki tefekkürlerini bizlerle paylaşıyor...

“‘İnsan-siyaset-iktisat’ eksenli bu kitabın okunması sonucu, kültür bahçenizde yeni çiçekler açtığını ve tefekkür ufkunuzun genişlediğini gözlemleyeceksiniz...”

KAPAK YAZISI

“Binlerce yıllık bilgi birikimiyle 21. yüzyıl sahillerine ulaşan insanlık, geleceğe güvenle bakabilmenin yollarını arıyor.

“Bilgi ve iletişimde yaşanan baş döndürücü gelişmeler dünyaya ne ölçüde huzur veriyor?

“Bu kitapta, geçmişte ve günümüzde yaşanan değişim ve dönüşümler analiz edildi. Yeryüzü serüvenimizin ‘insan-siyaset-iktisat’ boyutları ele alındı. Detaylarda boğulmadan ana hatlar çizildi... Bilgi bombardımanının arttığı günümüz atmosferinde daha net bir görüş, daha sağlıklı bir bakış açısı yakalamak amacıyla bu eser şekillendi.

“Eserin temel özelliği, bilgi ve kültüre ait tarihî birikimi inanca ait ölçülerle değerlendirme çabasıdır...”