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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İnsanlığın özlemi ‘adalet’

01 Mart 2018, Perşembe
Bizim Aile Mart sayısında her daim muhtaç olduğumuz bir hakikat olan “adalet”i kapağına taşıyor.

İlahî emirlerde yerini alan adalet, insanın, hayvanatın hatta her canlının ihtiyacı. Fıtratımıza yerleştirilen bu ihtiyaç ve arzuyu, insan var olduğu her dönemde aramış ve aramaya da devam ediyor. Bizim Aile de Mart sayısında konuyu farklı başlıklarla ele alarak masaya yatırıyor. Adalete, insanlığın bir özlemi olarak değinilen kapak dosyasında, Bediüzzaman ve talebelerinin hayatındaki adalet anlayışı, gerçek adalet nedir? sorusunun cevabı, OHAL kapsamında yaşanan aile-kadın ve çocuk mağduriyetleri, meslekî anlamda emsallerini görmeyi arzuyu ettiğimiz ‘Vicdanlı ve adil bir hâkime: Hesna Şener’ gibi başlıklar da yerini alıyor.

Başka neler mi var?

21 Mart’ın “Dünya Down Sendromu Günü” olması münasebetiyle Down Sendromu Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fulya Ekmen ile yapılan röportaj, yine Mart ayında idrak edeceğimiz, manevî bir ticaret mevsimi olan, Bediüzzaman Hazretleri’nin ifadesiyle de ‘şuhur-u selase’nin konu edildiği Fıkıh Günlüğü, çocuğuma hak, adalet, hukuk gibi kavramları nasıl öğretirim? sorusuna cevap bulacağınız Çocuk Eğitimi sayfası, yediğimiz gıdaların iç yüzünü anlatan Ne Yiyoruz? ve her ay olduğu gibi Dekorasyon, El Emeğim, Mutfak Kitaplığı, Tatlı Sayfa ve daha niceleri de bu ay sizleri bekliyor.

Yaralarımızı hep birlikte saracağız

İnsanlığın değişmeyen ihtiyacı; adalet, İnsanlığın özlemi, ‘adalet’; Bediüzzaman’ın adalet derslerini hayata geçirsek; “Yaralarımızı hep birlikte saracağız.”; Vicdanlı ve adil bir hâkime: Hesna Şener; O iki zatın hakkı; Müsâvâtsız adâlet, adâlet değil; Yıldırım Bayezid; Risale-i Nur’dan ruha dair esintiler; Titreyen Bedevî; Nur dolu bir programın ardından; Bahar gibi sen de diril!; Manevî ticaret mevsimi; Çocuğuma hak, adalet, hukuk gibi kavramları nasıl öğretirim?; Fulya Ekmen: “Hedefimiz Down sendromlu bireylerin istihdamı ve bağımsız yaşayabilmeleri.”; Cevşen-ül Kebir’den duâlar; Bu yoğurtlardan sorumlu kimse beri gelsin!; Örgüden perde bağı yapımı; Doğru aydınlatma; Pırasalı lezzetler; Limonlu ıslak kek.                                                           

İstanbul - Nihat Orhan

Etiketler: bizim aile
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