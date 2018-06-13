İnsuyu Mağarası'nda gençlerin keşif yolculuğu

Tabiat ve macera tutkunu 27 üniversite öğrencisi, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olarak bilinen İnsuyu'nun bilinmeyen noktalarını keşfediyor.

Tabiat ve macera tutkunu 27 üniversite öğrencisi, Türkiye'nin turizme açılan ilk mağarası olarak bilinen İnsuyu'nun bilinmeyen noktalarını keşif yolculuğuna çıktı.

Hacettepe Üniversitesi Mağara Araştırma Kulübüne (HÜMAK) üye 27 öğrenci, Burdur kent merkezine 13 kilometre uzaklıkta Sarpgüney Tepesi'nin kalkerli yamaçlarında yer alan, kalsit kristal doğal oluşumlarıyla mağaracılar ve turistlerin ilgisini çeken İnsuyu'nu keşfediyor.

İnsuyu'nun gizemli dehlizlerinde yürüyen, zaman zaman tırmanış yapan, bazen de su botu kullanarak ilerleyen öğrenciler, mağaranın daha önce gidilemeyen yeni açılan kollarına ulaştı, uzunluk ölçümledi, su seviyesini, canlı ve bakteri aktivitesini gözlemledi.

Etkinliği spor ve macera amaçlı gerçekleştiren öğrencilerin mağarada yaptıkları gözlem ve incelemeler sonucu elde ettikleri veriler ise bilimsel mağara araştırmalarına veri altlığı olarak kullanılıyor.

"Daha önce girilmemiş kollara girdik"

Mehmet Çolak, 2016 yılında İnsuyu'nda haritalama faaliyetine katıldığını, iki yıl sonra tekrar mağarayı gözlemlemek ve araştırma yapmak için geldiğini belirtti.

Su seviyesini, yeni açılan kolları, ne durumda olduğunu gözlemlemek ve mağarayı bir nevi yeniden keşfetmek için burada olduklarını aktaran Çolak, "Yeni açılan kollar var, daha önce girilmemiş kollara girdik. Su seviyesi ise bin 130 rakım seviyesine düşmüş, tekrardan mağaranın haritalanması gerekiyor." dedi.

2011 yılında yapılan çalışmalarda mağaranın 9 bin metre uzunlukta olduğunu vurgulayan Çolak, "2016 yılında yaptığımız haritalamada mağaranın uzunluğu toplamda 13 bin metreye çıkmıştı. Bu yıl görüyoruz ki mağaranın uzunluğu daha artmış, içeride yaklaşık 750 metrelik bir alanı botla geçtik." bilgisini verdi.

Veriler harita literatürüne giriyor

Çolak, HÜMAK olarak yaptıkları çalışmaların mağaracıların kullandığı harita literatürüne girdiğini söyledi. Ayrıca yaptıkları haritaların Hacettepe Üniversitesi tarafından yayınlandığına dikkati çeken Çolak, Türkiye'deki diğer mağara kulüpleriyle ortak çalışmalar ve yayınlar yaptıklarını anlattı.

Mağaranın çevresinde bulunan sondaj kuyularının su seviyesini düşürdüğünü öne süren Çolak, "İnsuyu Mağarası su seviyesi bakımından kötü durumda. Kurak bir dönem geçiriyor. Büyük göl dediğimiz turistlik gezi kısmındaki göl dahi kurumuş. Su seviyesi mağaranın alt kısımlarına çekilmiş. İki yılda yaklaşık 30-40 metre su seviyesi düşmüş durumda." saptamalarını yaptı.