"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

İran'da 1000 yıllık İslam medeniyetine ait 'Kabus Kümbeti'

24 Kasım 2018, Cumartesi 21:00
İran'ın Türkmensahra bölgesinde Ziyari Hanedanlığı'ndan kalma en önemli tarihi yapı niteliğindeki Kabus Kümbeti, İslam medeniyetinin altın devrine ait bir anıt olarak asırlara meydan okuyor.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kabus Kümbeti, Abbasi halifeliğine bağlı Ziyari Hanedanlığı Emiri Kabus bin Veşmgir'in talimatıyla 1006 yılında inşa edilmiş.

İran'ın Gülistan eyaletine bağlı Sünni Türkmen kenti Günbed-i Kabus'a adını veren bin yıllık kümbet, mimari özellikleri ve yapı malzemeleriyle dikkati çekiyor.

Dünyanın en yüksek tuğla yapısı

Kırmızı tuğla taşı ve kireçten yapılan kümbet, yaklaşık 15 metrelik bir tepenin üzerinde 53 metre yüksekliğe sahip. Silindirik gövdesi 10 köşeli yıldız şeklinde tasarlanmış.

Başkent Tahran'a bağlı Rey şehrinde bulunan Tuğrul Kümbeti'yle benzerlik gösteren kule, geleneksel Selçuklu ve İslam mimarisinin özelliklerini taşıyor.

Dünyanın en yüksek tuğla yapısı kabul edilen ve 2012 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınan Kabus Kümbeti, yerli ve yabancı turistlerin de yoğun ilgisini çekiyor.

İslam medeniyetinin altın çağının bir eseri

Dünya Mirası Kabus Kümbeti Araştırma Merkezi Müdürü Abdulmecit Nurtekani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kümbetin İslam dünyasının altın çağına ait en önemli eserlerden biri olduğunu belirtti.

Nurtekani, "Kulenin inşasında kullanılan bilim ve teknoloji çok ileri bir seviyeye işaret ediyor. Mimarlık ve tarihi üzerine araştırma yapan uzmanlar, Kabus Kümbeti'ni İslam medeniyetinin altın çağının bir şaheseri olarak nitelendiriyor." diye konuştu.

Kulenin dilimlerinde kûfi yazıyla işlenmiş kitabelerde "Haza el-kasr el-ali" ifadesinin yer aldığına dikkati çeken Nurtekani, şunları anlattı:

"Kasr kelimesi kireç ile inşa edilen yapılar için kullanılıyor. Burada kümbetin ne kadar hikmetli bir bakış açısıyla inşa edildiğini görüyoruz. Mesela Bismillah lafzı doğu yönüne yazılmış ve aynı dilimin tepesinde pencere yer almaktadır. Bu çok derin bir anlayışın eseridir. Bunun yapım emrini veren yöneticinin de çok derin bir birikime ve geniş bir ufka sahip olduğunu anlıyoruz. Bu eser aynı zamanda tarihimizde ne kadar büyük bir medeniyete sahip olduğumuzu da göstermektedir."

Günbed-i Kabus Kaymakamı Abdulkadir Kerimi de kümbetin dünyanın tuğladan yapılmış en yüksek kulesi olduğunu ifade etti.

Tarihi kulenin daha çok yabancı turistlerin ilgisini çektiğini belirten Kerimi, 2012'de UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alınmasının ardından yerli ziyaretçilerin de arttığını söyledi.

Kerimi, Kabus Kümbeti'nin dışında Türkmen halısının da "en güzel, kaliteli ve kullanışlı el dokuma ürünü" olarak kabul edilmesi için çalışma yürüttüklerini kaydetti.

Ziyariler kimdir ?

Adını kurucusu Merdavic’in babası Ziyar Verdanşah'tan alan Ziyariler, 927 yılından itibaren Hazar Denizi'nin güneydoğusunda varlık gösterdi.

Önceleri Abbasi halifeliği ve Gaznelilere bağlı mahalli bir hanedanlık olan Ziyariler, Selçuklu Hükümdarı Tuğrul Bey'in (1037-1063) Taberistan (Mazenderan) ve Gürgan'ı hakimiyeti altına aldığı 1042'den itibaren Büyük Selçuklu İmparatorluğu'na bağlı olarak hüküm sürmeye devam etti.

Ziyariler, 1090'da Hasan Sabbah'a bağlı İsmaililer tarafından ortadan kaldırıldı.

İslam tarihinde tıp ve felsefe alanındaki eserleriyle bilinen İbni Sina ile astronomi, matematik, doğa bilimleri, coğrafya ve tarih konusunda birçok önemli çalışmaya imza atan El-Biruni, Ziyarilerin sarayında yetişmiştir.

AA

Etiketler: Kabus Kümbeti, İran
Okunma Sayısı: 124
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    'Sözleşmeli öğretmenin fikri hür vicdanı hür olabilir mi?'

    Meslekî eğitim kilit önemde

    Myanmar’ı geri adıma zorlayın

    15 Temmuz gazisi madalyasını iade etti

    'Soğanda en az 200 bin ton üretim fazlası var'

    Bağcılar'da 46 öğrenci hafızlık beratını aldı

    Şanlıurfa’da fuar heyecanı

    Esad rejimi İdlib'de sivilleri vurdu: 5 ölü

    'Trump Kudüs'ü zorla Siyonistlere veremez'

    Ekonomide düzlüğe çıkılmadı

    TFF Başkan Vekili Ali Dürüst istifa etti

    Bir fazla olan Çağatay'ın görenleri şaşırtan bağlama resitali

    Ruhani: İsrail bölgede kanserli bir tümör

    'Önlem alınmazsa hükümetin meşruiyeti sorgulanacak'

    Selçuk: Amacımız, eğitimde niteliği yükseltmek

    Yemen'de insanlar açlıktan ölüyor

    İngiltere'nin AB'den çıkış süreci başlıyor

    PKK'lı teröristlerin katlettiği 29 şehit için anıt yapıldı

    Asayiş uygulamalarında aranan 973 kişi yakalandı

    Kılıçdaroğlu: İttifakı AKP seçmeniyle yapacağız

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Camide saygı duruşu!!!
    Genel

    15 Temmuz gazisi madalyasını iade etti
    Ahmet BATTAL

    “Kemalizm sahalara dönüyor” mu-2
    Genel

    'Önlem alınmazsa hükümetin meşruiyeti sorgulanacak'
    Süleyman KÖSMENE

    Cennette üzüntü nasıl telâfi edilir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “Eski hal muhal“ ne demektir?
    Risale-i Nur'dan

    En büyük muallim: Hz. Muhammed (asm)
    Said YÜKSEKDAĞ

    Gençliğinden, şikâyetçi olan bir ihtiyarın hikâyesi
    Cevher İLHAN

    Nükseden AB kırılganlığı tuzağı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.