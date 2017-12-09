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9 ARALIK 2017 CUMARTESİ - YIL: 48

İslam, barıştır

09 Aralık 2017, Cumartesi
İtalyan sanatçı Anna Shamira Minozzi: “Terör, tahsili olmayan, İslam’ın mesajını hakikaten anlamamış kişilerden çıkıyor. İslÂm, barıştır.”

Ressam ve hat sanatçısı Anna Shamira Minozzi, “Terör, tahsili olmayan, İslâm’ın mesajını hakikaten anlamamış kişilerden çıkıyor. İslâm, barıştır. Kim aşırıcılığa kayıyorsa o dinlerin vermek istediği barış mesajını anlamamış ve Allah’ı aramıyor demektir. 

Roma'da, yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan Geleneksel Türk-İslâm Sanatları Sergisine katılan yabancı sanatçılardan hat sanatçısı Bibi Trabucchi (sağda), ressam Anna Shamira Minozzi (sol 2), ressam Luigi Ballarin (sağ 2) ve bu sanatçıların kısa filmlerini çeken Mısırlı yönetmen Mohamed Kenawi (solda) ile söyleşi yapıldı.

İtalya’nın başşehri Roma’da, yabancı sanatçıların eserlerinden oluşan “Geleneksel Türk-İslâm Sanatları Sergisi” açıldı. Yunus Emre Enstitüsü Roma Türk Kültür Merkezinin düzenlediği faaliyetle, Türk-İslâm sanatları alanında uzun süredir çalışan yabancı sanatçılar, eserlerini Romalı sanatseverlerin beğenisine sundu. Faaliyette ilk olarak, Mısırlı yönetmen Muhammad Kenawi tarafından çekilen ve İtalya ile bazı ülkelerden sanatçıları icra ettikleri sanatlarıyla ve Türk-İslâm dünyasına bakış açılarıyla anlatan belgesel film gösterildi. Daha sonra, yönetmen Kenawi, hat sanatçısı Bibi Trabucchi, ressam ve hat sanatçısı Anna Shamira Minozzi ile ressam Luigi Ballarin’in katıldığı söyleşiye yer verildi. Söyleşinin ardından sanatçıların, hat sanatından eserlerinin bulunduğu serginin açılışı yapıldı.      

 “Yabancıların Gözünden Doğu”    

Yabancı sanatçıları ve çalışmalarını onar dakikalık kısa filmlerine konu eden Mısırlı yönetmen Muhammad Kenawi de bu çalışmanın, “Yabancıların Gözünden Doğu” başlığıyla bir televizyon kanalının projesi olarak 2014’te geliştiği bilgisini verdi.      

Belgeselde, İslâm eserlerine ilgi duyan ve eserler ortaya koyan 30 Avrupalı sanatçının öyküsünü işlediğini aktaran Kenawi, şunları kaydetti: “Avrupa’da İslâm’a ilgi var ancak farklı etkenlerden, siyasî sebeplerden, İslâm’a yönelik verilen olumsuz haberlerden sanat ve kültüre boşluk kalmıyor. Bu olumsuz haber bombardımanı yüzünden Batıda pek çok insan, Müslüman dünyayı şiddet, savaşlar, çatışmalar dünyası olarak görüyor, ama aslında başka neler olduğuna dair fikirleri yok. Bu kültür, radikal bir kültür değildir. Bütün diğer kültürlerin radikal unsurları olduğu gibi burada da o var. İyi ve kötü insan her alanda var. Bu sanatçılar sayesinde bu kültür tanınacak.” 

Kur’ân’ı ve Hadisleri okudum

Mısır’a yaptığı bir seyahat sonrası İslâm’a, hat sanatına ilgi duymaya başlayan İtalyan ressam ve hat sanatçısı Anna Shamira Minozzi ise bu gezisinin ardından barış mesajı olarak gördüğü İslâm’ın güzelliklerini başkalarıyla paylaşma ihtiyacı hissettiğini belirtti. Son dönemde bazı çevrelerce İslâm’ın terörle anılması hakkındaki düşünceleri sorulan Minozzi, şunları anlattı:      

“Terör, tahsili olmayan, İslâm’ın mesajını hakikaten anlamamış kişilerden çıkıyor. İslâm, barıştır. Kim aşırıcılığa kayıyorsa o dinlerin vermek istediği barış mesajını anlamamış ve Allah’ı aramıyor demektir. Onlar, daha çok kendi ideolojisini yaymaya bakıyor. Ben bir Batılı olarak İslâm’a yakınlaştım ve Kur’ân-ı Kerîm’i, Hazret-i Muhammed’in (asm) hadislerini okudum ki hemen hemen hepsinde barış, hoşgörü ve açılım mesajları gördüm. Bunları görmeyen ve başkaları tarafından yönlendirilenler, yanlış bir görüş açısında olabilirler, ama İslâm, gerçekten bir barış mesajıdır.”  

Camide kendimi iyi hissediyorum

Sanat hayatını, 2013’te Beyoğlu Belediyesinin bir projesi kapsamında gittiği ve pek çok açıdan etkileyici bulduğu İstanbul’da sürdüren İtalyan sanatçı Luigi Ballarin, Sultanahmet ve çevresinin kendisini en çok etkileyen yerlerden biri olduğunu dile getirdi. Bir Katolik olmasına rağmen camiye gittiğinde kendisini iyi hissettiğini söyleyen Ballarin, “Sık sık gidiyorum. Arapça bilmiyorum, ama kendi dilimde duâ ediyorum. İslâm, sanki bir dinler savaşıymış gibi gösterilmeye çalışılıyor, ama bu doğru değil. İslâm, saf ve coşku dolu duygudur, kültürdür.” değerlendirmesini yaptı.   

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