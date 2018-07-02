"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 TEMMUZ 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

İspanyada'ki Medinetüz Zehra Sarayı UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı

02 Temmuz 2018, Pazartesi 21:06
İspanya'nın Endülüs bölgesinde yer alan Cordoba kentindeki Ortaçağ'dan kalma Medinetüz Zehra Sarayı, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı.

Endülüs Emevilerinin ilk halifesi Abdurrahman zamanında, 936 yılında yaptırılan Zehra Sarayı, bin yıl toprak altında kaldıktan sonra 20'inci yüzyılın başlarında yeniden bulundu.

Yapımı II. Hakem döneminde tamamlanan sarayın kalıntıları yıllar süren kazılar sonucu ortaya çıkarıldı.

Arap ve İslam mimarisinin Batı'daki en önemli temsilcilerinden kabul edilen sarayın sadece küçük bir kısmı gün yüzüne çıkmış durumda.

Toplam üç terastan oluşan ve inşası beş yılda tamamlanan tarihi yapının dışı surlarla çevrili.

Kompleksin en üst kısmında halifenin sarayı, aşağıda ise devlet daireleri ve köşkler yer alıyor.

Bu arada Medinetüz Zehra'nın UNESCO Dünya Mirası listesine alınmasıyla birlikte İspanya, Çin ve İtalya'nın ardından dünyada en fazla tarihi mekana sahip üçüncü ülke konumuna yükseldi.

 

Euronews Türkçe

Etiketler: İspanya, Cordoba, UNESCO, Meddinetüz Zehra Sarayı, Ortaçağ
Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Mazbatasını alan DP Genel Başkanı Gültekin Uysal'dan önemli açıklamalar

    Ankara'da düzenlenen ABD'nin 242. bağımsızlık yıldönümünde Türkiye-ABD ortaklığına vurgu yapıldı

    İspanyada'ki Medinetüz Zehra Sarayı UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alındı

    Muharrem İnce 24 Haziran akşamı ile ilgili açıklamalarda bulundu

    Almanya hükümetindeki 'göçmen' çatlağı büyüyor

    AİHM’den 17 yıl sonra ihlal kararı

    Çeyrek finale, güçlü Meksika'yı mağlup eden Brezilya yükseldi

    Ağrı'da kaybolan Leyla Aydemir'den acı haber geldi

    TBMM Başkanı Kahraman: Her seçimin zamanında olması gerektiğine inanıyorum

    AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş: 18 Temmuz gecesi OHAL kalkmış olacak

    Suriye'de 2018'in başından bu yana 4 bin 759 sivil öldü

    Türkiye'nin en büyük şirketleri enerji devleri oldu

    Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar görevden alındı

    15 Temmuz darbe girişiminde KKK'daki tanıklar yaşadıklarını anlattı

    İYİ Partili Durmuş Yılmaz: Erken yerel seçimin en önemli nedeni ekonomik koşullar

    'Yerel seçimler AKP için sonun başlangıcı olabilir'

    İran Cumhurbaşkanı Ruhani, nükleer müzakereler yapmak üzere Avrupa'ya gitti

    İYİ Parti 'Erdoğan'dan Akşener'e başkan yardımcılığı teklifi geldiği' haberlerini yalanladı

    AB, ABD'yi uyardı: 294 milyar dolarlık misilleme yapabiliriz

    En Çok Okunanlar

    Risale-i Nur'dan

    İstikbale hüküm sürecek İslâmiyet’tir
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Seyyidler cemâati
    Genel

    Nurdan Katreler
    Sebahattin YAŞAR

    Çare, problemin civarındadır
    Süleyman KÖSMENE

    Size, azaptan sakındıran bir Peygamber gelmedi mi?
    Raşit YÜCEL

    “Bir insan kendini neye vermeli?”
    Ali FERŞADOĞLU

    Siyasetü’l-medeniyye ”ulum-u imaniye” içinde
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Seçime katılım” ve “oy oranları” çarpıtmaları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Yeni Asya’nın tavsiyeleri

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.