İstanbul Kütahya ve Hatay UNESCO listesinde

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, İstanbul, Kütahya ve Hatay’ın UNESCO şehirler listesine alındığını açıkladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, “Türkiye kültür bakımından belki de dünyada hiçbir ülkeye nasip olmayan büyük bir zenginliğe, büyük bir kültürel çeşitliliğe ve derinliğe sahip.” dedi.

Kurtulmuş, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2018 yılı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmada, Kültür ve Turizm Bakanlığının ana meselesinin, Türkiye’nin milli, kültürel bağımsızlık mücadelesinin motor gücüne dönüşmesi olduğunu söyledi.

“Avrupa birincisiyiz”

Bu sezonun yaklaşık 1 milyon 750 bin izleyicinin tiyatrolarla buluştuğuna dikkati çeken Kurtulmuş, “Dizi sektöründe dünyada Amerika’dan sonra ikinci ülkeyiz ve Türkiye sinemaya verilen desteklerle birlikte bu yıl 145 film üretmiş bir ülke. Bu rakamın 2002 yılında 30 olduğunu hatırlatmak isterim. Türkiye Avrupa’da yerli sinema filmleri bakımından Avrupa birincisi olan ülkedir.” dedi.

Bakan Kurtulmuş, Yunus Emre Enstitülerinin faaliyetlerinde ise 112 bin 230 kişiye Türkçe öğretildiğini, bu yönüyle enstitünün yurt dışındaki iftihar edilecek kurumlardan birisi olduğunu dile getirdi. Kurtulmuş, enstitünün 54 merkezinin bulunduğunu, 85 üniversiteyle de irtibatlı olarak çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.

“İstanbul, Kütahya ve Hatay”

Bakan Kurtulmuş, Türkiye’nin yurt dışındaki görünürlüğünü ve temsil gücünü artırmak için olağanüstü gayret sarf ettiklerini anlattı. Türkiye’nin UNESCO’nun yönetim kurulu üyeliğini kazanmış olmasının da başarı olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye’nin, ilki önümüzdeki yıl yapılacak BM Dünya Ticaret Örgütü ve UNESCO ortak toplantısının ev sahibi ülkesi olacağını kaydetti.

Ayrıca UNESCO’nun İstanbul, Kütahya ve Hatay’ı yaratıcı şehirler listesine aldığını anımsatan Kurtulmuş, “Bu arada ıslık dili ve Hıdırellez, somut olmayan kültür miraslarımız arasına girdi. Afrodisias da somut kültürel miraslar arasına girmiştir. 2018 yılı Troya Yılı ilan edildi. Troya Yılı dolayısıyla da Çanakkale’nin, bu kadim kültürün bütün dünyaya tanıtılmasını sağlayacağız.” diye konuştu.