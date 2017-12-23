İstanbul surları tamir bekliyor

5 yüzyılda inşa edilen ve medeniyetlere ev sahipiliği yapan İstanbul Surları birçok savaş, yangın ve tabii afet geçirmesine rağmen günümüze kadar ayakta kalabildi.

Yaklaşık 6 km uzunluğunda olan İstanbul‘un kara surlarının bazı bölümleri bugün yıkılmaya yüz tutmuş durumda. Geçmişte restorasyonu yapılmaya başlanan surlar, UNESCO tarafından restorasyonun doğru yapılmadığı gerekçesiyle 2005 yılında durdurulmuştu. Bugün Dünya Miras Listesi’nde yer alan İstanbul Surlarının durumu içler acısı. Ayrıca surların hali, bir çok açıdan tehlike arz ediyor. Zaman zaman cinayet haberlerine de konu olan İstanbul Surları bu haliyle güvensiz ve tehlikeli bir hale geldi. Tarihi bir yapı olmaktan çok, korkulan yerler haline gelen surlar tamir edilip daha kullanışlı bir duruma getirilmeyi bekliyor. HABER: FURKAN ENES DURAK

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