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28 HAZİRAN 2018 PERŞEMBE - YIL: 49

İstanbul’u gezerek resmedecekler

28 Haziran 2018, Perşembe 01:11
Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin teorik ve uygulamalı resim sanatı olan Yaz Akademisi Sertifika Programı, 2 Temmuz’da başlıyor.

Işık Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin Yaz Akademisi Resim Sertifika Programı 2 Temmuz’da başlıyor. Üniversite içinden ve dışından katılımcılara açık olan Temmuz ve Ağustos aylarını kapsayacak altı haftalık teorik ve uygulamalı program sonunda eserlerini jüri önünde sergileyerek sertifikaya sahip olacaklar. Sertifika programında katılımcıların İstanbul’u gezerek resmedecekleri çalıştaylar da bulunuyor. Programda ayrıca hayalden çizim, figürlü kompozisyonlar, serbest resim uygulamaları gerçekleştirilecek.

 

Kontenjan sınırlı sayıda olacak

Programa sanat tarihi, sanat kuramı ile çeşitli sanat ve tasarım alanlarında yüksek lisans ve doktora programlarına katılmayı düşünen adaylar da katılabilecek. Toplam 15 kişilik kontenjanla sınırlı olan ve Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Tandırlı eğitmenliğindeki programda katılımcılar Pazartesi ve Salı günleri kampüste eğitim alacak. Katılımcılar Çarşamba günleri ise ‘Gezerek İstanbul’u Resmediyorum Çalıştayı’ kapsamında İstanbul içi doğa, sanat ve kültür gezileriyle İstanbul’u resmedecek.

“Herkes kendi tarzını yansıtacak”

İstanbul’u sanatçı gözüyle inceleyeceklerini belirten Işık Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Görsel Sanatlar Bölümü Öğretim Üyesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Tandırlı, şunları söyledi: “Altı haftalık programımızı tamamlayan öğrencilerimiz, güncel sanat ve geleneksel çizim, desen ve resim teknikleri konusunda yetkinlik kazanmış olacak. Obje, antik, natürmort ve hayalden çalışmalar, canlı modelden çizimler üretecek. Buna ek olarak, Çarşamba günleri yapacağımız gezi - çalıştaylarla İstanbul’un doğal, tarihî ve kültürel zenginliklerini bir sanatçı gözü ile yakından tanımaya çalışacağız. Gerçekleştireceğimiz resim çalışmaları, her bir sanatçı adayı için, doğayı algılama, aktarma, kendi tarzını ve kendi bakış açısını oluşturma konularında yetkin bir deneyim kazanma şansını sunacak.” Sertifika programına katılmak isteyenler, sem@isikun.edu.tr adresinden başvuruda bulunabilecekler.

KÜBRA ÜNÜVAR - İSTANBUL

Etiketler: istanbul, gezi
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