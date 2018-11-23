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23 KASIM 2018 CUMA - YIL: 49

İstanbul’un her köşesinde okuyacağız

23 Kasım 2018, Cuma 00:14
Çocuklara ve gençlere okumayı sevdirmeyi amaçlayan “İstanbul’u Okuyorum Projesi” İstanbul genelindeki bin 61 ortaokul ve 830 lisede gerçekleştirilmeye başlandı.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İl Millî Eğitim Müdürlüğünce yürütülen ve şehir genelindeki bin 61 ortaokul ve 830 lisede gerçekleştirilen “İstanbul’u Okuyorum Projesi”ni başlattı. Florya’daki Şehit Pilot Muzaffer Erdönmez Ortaokulu’nu ziyaret eden Yerlikaya, 5-C sınıfı öğrencileriyle bir süre kitap okudu.

Burada gazetecilere açıklama yapan Yerlikaya, bugün İstanbul’daki bütün ortaokul ve liselerde “İstanbul’u Okuyorum Projesi”ni başlattıklarını söyledi. Projeyle çocukların, gençlerin var olan okuma alışkanlıklarının düzeyini yükseltmeyi, alışkanlığı olmayanlara ise okumayı sevdirmeyi amaçladıklarını aktaran Yerlikaya, “İlk derste öğretmenlerimiz, öğrencilerimizle İstanbul’a ait kültür, sanat ve yaşadığımız, hayatımızı paylaştığımız tüm kültürel, sanatsal mekânları, müzeleri, şehrimize ait her şeyimizi ve yaşama sanatımızın parçası olan her şeyi en güzel şekilde okumaya başlıyoruz. Tabiî sadece İstanbul’a ait şeyler değil. Önceliğimiz, başlangıcımız ve çıkış noktamız İstanbul” diye konuştu. Yerlikaya, gençlerin geleceğin teminatı olduğunu, bundan dolayı her birinin fazlasıyla okuyarak hayata hazırlanmaları gerektiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Okumak, onların en önemli aşkları olsun istiyoruz. Arzumuz, hedefimiz bu. İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün projesi, İstanbul Valiliğinin öncülüğünde yürütülecek. Şehrimizdeki bütün yavrularımızı okuma dostu yapacağız. Sadece derste okul sıralarında değil, tramvayda, metroda, stadyumda, otobüs duraklarında ve yaşamı paylaştığımız İstanbul’un her köşesinde okuyacağız. Daha çok düşüneceğiz. Hayatı güzelleştirmek ve paylaşmak için ‘beşikten mezara, yitik malımız olan ilmi’ okuyarak elde edeceğiz. Hedefimiz bu. Okumakla ilgili gayretlerimiz artacak, ama yazmak da istiyoruz.”

İlk emir de ‘oku’ydu

Yazmayı sevdirmek için de bazı aktivitelerin yapılacağını, çocuklara yazma alışkanlığı kazandırılması için de okullarda dergi ve gazetelerin çıkarılacağını anlatan Yerlikaya, “Şehit Muzaffer Erdönmez Ortaokulu’nda dergi çıkartılacak. Bu çocuklarımız yazı yazacak. Fatih’ten hoşlanan tarih, futbol seven futbol yazıp, yorum yapacak. Sonrasına tüm ortaokul ve liseler arasında en güzel dergi yarışması yapacağız. En güzel yazıları kimler yazmış, bunu belirleyeceğiz. En güzel resimleri ve karikatürleri kimler yapmış, bunları tesbit edeceğiz. Bu çocuklarımıza güveniyoruz. Daha çok okuyacağız. Daha az internet ve televizyonda vakit geçireceğiz.” ifadelerini kullandı. Çocukların ve gençlerin vakitlerini televizyon karşısında ve internet başında geçirmemeleri gerektiğini hatırlatan Yerlikaya, sözlerini şöyle tamamladı: “Hem evrenselde hem de geçmişimizden en iyi olanı alacağız. Bunu okuyarak yapacağız. Okumak, okumak, okumak… İlk emir de ‘oku’ydu. Çocuklarımız, dünyayı kitap penceresinden okuma ile beraber hıfzedecek ve onlarla birlikte ‘Cumhuriyetimizi muasır medeniyetler seviyesine çıkaracağız. Çocuklarımıza inanıyoruz, güveniyoruz.”

AA

Etiketler: istanbul, yerlikaya, okumak, kitap
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