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30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

İşte bir asırlık fotoğraflar

30 Mart 2018, Cuma 01:21
Maltepe’nin tarihi semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren yaklaşık 100 yıllık fotoğraflar ortaya çıktı.

Maltepe’nin tarihî semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren fotoğraflar, yaklaşık 100 yıl sonra ortaya çıktı. Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nin internet üzerinden kullanıma açtığı arşivinde yer alan fotoğraflar, Belediye Başkanı Ali Kılıç’ın ilçe belediyesinin ilk kuruluş tarihini gösteren 4 Aralık 1899 tarihli belgesinden sonra ilçede heyecan oluşturdu. Fotoğraflarla ilgili konuşan Başkan Kılıç, “Bu oldukça heyecan verici bir durum. Hem maziyi sevenler, hem de o dönemki Maltepe’yi merak edenler için bu bulunmaz bir fırsat” dedi. 

Avusturya Ulusal Kütüphanesi’nin arşivini internet üzerinden yayına açmasıyla başta İstanbul olmak üzere, Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti dönemlerine ait fotoğraflar da yavaş yavaş gün ışığına çıkmaya başladı. Bu kapsamda Maltepe’nin tarihî semtlerini ve Osmanlı askerlerinin ilçede talim yaptığını gösteren yaklaşık 100 yıllık fotoğraflar da ortaya çıktı. Avusturya-Macaristan Savaş Basın Bürosu (Ordu Foto-Film Merkezi) tarafından çekilen fotoğraflarda, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu’nda gelen komutanlar tarafından Osmanlı askerlerine eğitim verilmesine, askerî karargâhlara, marangoz atölyesinde yapılan çalışmalara, hırdavat deposuna, su kuyusunun açılması ve borularla suyun taşınmasına, ikmal kaynaklarının vagonlarla getirilmesine, askerlere yemek dağıtımına ve denizde yüzen askerlere ait kareler yer aldı. 

BEŞÇEŞMELER DE YER ALIYOR

1914-1918 yıllarına, yani I. Dünya Savaşı yıllarına denk gelen ve Maltepe’nin tarihî semtlerinden olan Beşçeşmeler’e ait fotoğrafların da yer aldığı seçkide, o dönemin bütün kültürel ve sosyal özellikleri göz önüne serildi. İlçede heyecan oluşturan tarihî fotoğraflarla ilgili konuşan Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, “Geçtiğimiz günlerde muhtarlarımla bir toplantıda bir araya gelmiştim. Burada belediyemizin ilk kuruluş yılı olan 4 Aralık 1899 tarihine ait resmî bir belgeyi paylaşmıştım. Bu belgede o dönemin Rum, Ermeni ve diğer azınlıklarının da imzası vardı. Şimdiyse Avusturya Millî Kütüphanesi’nin arşivlerinde Maltepemize ait fotoğraflar ortaya çıktı. Bu oldukça heyecan verici bir durum. Hem maziyi sevenler, hem de o dönemki Maltepe’yi merak edenler için bu bulunmaz bir fırsat” dedi. 

Osmanlı ve Türkiye dönemine ait fotoğraflar ile Osmanlı padişahlarının fotoğraflarının da yer aldığı arşive http://www.bildarchivaustria.at adresinden ulaşabiliyor.

HABER: SAİD TEMUR

Etiketler: fotoğraf
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