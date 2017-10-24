İttihad 50 yaşında

Bediüzzaman Said Nursî’nin, neşir ve ilânın önemini hayatının her döneminde vurguladığı ve tâ Meşrutiyet yıllarından itibaren davasını ve fikriyatını o günün gazete ve dergilerinde yayınlanan makalelerinde kamuoyuyla paylaştığı bilinen bir gerçek

“Risale-i Nur’u matbuat lisanıyla konuşturmak zamanı geldi” sözünü tahakkuk ettirmek ise vefatından sonra talebelerine nasip oldu.

1965 seçimleri öncesinde Yargıtay’ın Nurculuk aleyhindeki bir kararını tahlil ve tenkit eden bir röportaj Sabah gazetesinde yayınlanırken, bazı çevrelerden gelen tehditler üzerine bu yayının kesilmesi ve akabinde aynı gazetede Yargıtay’ın söz konusu kararının yayınına başlanması dürüst ve davasına sahip bir gazeteye duyulan ihtiyacı iyice hissettirdi.

Bediüzzaman Said Nursî’nin talebelerinden Zübeyir Gündüzalp bu uğurda en fazla emek ve gayret sarf eden insanlardan biriydi. Neticede onun ve yakın birkaç arkadaşının gayretiyle haftalık İttihad gazetesinin kurulması gündeme geldi. Ve 24 Ekim 1967’de İttihad çıkmaya başladı. Çıkar çıkmaz da halkın büyük teveccühüne mazhar oldu. Canlı ve güçlü manşetleri, dolgun muhtevası ile büyük bir ihtiyaca cevap verdi, önemli hizmetlere medar oldu.

1968’de Ankara İlahiyat Fakültesinde başörtülü olduğu için okuldan atılan Hatice Babacan’a destek veren yayınları büyük ilgi ve bazılarından da büyük tepki topladı. İttihad’ın yayınları adeta bütün Türkiye’yi ayağa kaldırdı. Keza 1969’da hükümetin devlet içinden gelen baskılarla hazırladığı Anayasa Nizamını Koruma Kanunu tasarısına, bu kanun çıktığı takdirde dindarların mağdur olacağı endişesi ile karşı çıkan İttihad, bu konudaki dinamik yayınları ile meseleyi kısa zamanda kamuoyuna mal etti. Açtığı kampanya üzerine yurdun dört bir yanından Ankara’ya telgraf yağdı ve neticede hükümet tasarıyı geri çekmek durumunda kaldı. 5 Mart 1968’de Kurban Bayramı’nda Arapça olarak 150 bin adet basılıp İslâm dünyasında gönderilen İttihad, İslâm âleminde de büyük ilgiyle karşılandı. 186 sayı çıkaran ve müsbet iman hizmetinin prensipleri çerçevesinde Müslümanlara yol gösteren gazete 7 Haziran 1971’de 12 Mart sonrasının sıkıyönetimi tarafından kapatıldı.

İttihad haftalık gazete olarak büyük bir hizmete vesile oldu ve en büyük hizmeti de günlük bir gazeteye Yeni Asya’ya zemin hazırlaması idi.

(Kâzım Güleçyüz’ün yakında çıkacak olan İttihad’dan Yeni Asya’ya Risale-i Nur’un Medyadaki Dili kitabından)

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Erdoğan Utangaç: Yeni Asya İttihad’ın çizgisinde devam ediyor

İttihad Gazetesi’nin kuruluşunun 50. yılı kutlamaları gazetemizin Güneşli hizmet binasında coşkulu bir kalabalıkla kutlandı.

Programda konuşma yapan isimlerden biri de son şahitlerden ve hem İttihad hem de Yeni Asya gazetesinin isimsiz kahramanlarından Erdoğan Utangaç’tı. Utangaç, konuşmasında, “1939 senesinde Bursa’da doğdum. Elhamdülillah Nurlarla 1952 senesinde tanıştım” dedi. Bediüzzaman Hazretleriyle tanışmasını, İttihad’ın ve Yeni Asya gazetelerinin çıkış süreçlerini anlatan Utangaç, “İttihad’ın çizgisinde devam eden Yeni Asya gazetesi de kıyamete kadar devam edecek inşallah” şeklinde konuştu.

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İttihad’ın 50. Yıldönümü için Ankara’dayız

Risale-i Nur’un medyaki dili idialiyle kurulan ve Yeni Asya’nın öncüsü olan İttihad’ın 50. Kuruluş yıldönümünü bu kez de Ankara’da kutluyoruz. 24 Ekim 1967’de yayın hayatına başlayan haftalık İttihad’ın 50. Yılı, yenilenmiş Ankara Temsilciliğimizde düzenlenecek bir programla kutlanacak. Yönetim Kurulu Başkanımız Ömer Yavuzyiğitoglu, TBMM Milli Eğitim Komisyonu eski Başkanı Nurettin Tokdemir, Yönetim Kurulu üyemiz Ali Vapurlu, Genel Yayın Müdürümüz Kâzım Güleçyüz, Yayın Koordinatörümüz Mustafa Döküler ve İttihad gazetesinin kuruluşun ve yayında emeği geçenlerinin de hazır bulunacağı programa okuyucularımızı bekliyoruz.