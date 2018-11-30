İYİ Parti’den Yeni Asya’ya Ziyaret

Şanlıurfa 2. Ulusal Kitap Fuarı bütün hızıyla devam ediyor.

Kitapseverlerin yoğun ilgi gösterdiği fuarın 7. gününde Şanlıurfa İyi Parti İl Başkanı Mehmet Fedai Çakmak ve parti il teşkilâtı, Yeni Asya standını ziyaret etti. Fuar alanına girer girmez Yeni Asya Neşriyat standına yönelen İl Başkanı ve parti teşkilâtı Yeni Asya’yı son dönemdeki duruşundan dolayı tebrik etti.

Çakmak, “Şu zamanda hakkı ve hakikati söyleyen, mazlûmların hakkını savunan tek medya organı Yeni Asya, bu bizi bir yandan sevindirirken bir yandan da diğer medya organlarının gerçekleri söylemiyor ve söyleyemiyor olması bizi üzüyor, Yeni Asya’nın yıllardır koruduğu bir çizgisi var ve bu bizi çok memnun ediyor” dedi. Risale-i Nur eserlerini inceleyen Çakmak, “Üstad’ımızın eserlerini okumaya ve yaşamaya çalışıyoruz” diye konuştu. Standımıza ilginin nasıl olduğunu soran Çakmak, “Ne olursa olsun korkmayacağız, yılmayacağız ve hakikatleri hep söyleyeceğiz” ifadelerini kullandı. Çakmak, Yeni Asya Neşriyat standından “Divan-ı Harb-i Örfi” eserini aldı.

HABER: FETHİYE SONGÜL AKAY - ŞANLIURFA