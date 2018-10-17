İzmit'te Risale-i Nur seferberliği

17 Ekim 2018, Çarşamba 00:49
İzmit Yeni Asya okuyucuları, gazetemizin başlatmış olduğu Risale-i Nur tanıtım çalışmalarına destek vermek için kampanya başlattı.
Okuyucular adına yapılan açıklamada şöyle denildi: “İzmit Yeni Asya okuyucuları olarak, Yeni Asya gazetesinin yapmış olduğu Külliyat kampanyası için 50 bin TL’lik bir taahhüdünde bulunduk. Bu karar sonucu taahhüt edilen 50 bin TL’yi, İzmit Risale-i Nur Talebeleri büyük bir teveccüh göstererek 75 bin TL’ye çıkarttı. 200 takım orta boy Risale-i Nur Külliyatı 20 takım özel orta boy Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere toplam 220 takım ve 8 koli de çeşitli kitaplar alındı. Genç Said’lerin de yardımıyla sür’atli bir şekilde talep edenlere ulaştırmaya başladık. Bu miktarın dahada artacağını ümit ediyoruz.”
Kocaeli - Veysel Karahan
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