Kahve demlemek bir sanat

Kahve sektörü Türkiye’de büyük bir oranda büyüyor.

Yeni nesil lezzet avcıları için vazgeçilmez hale gelen kahve tutkusu, sektör içinde uzmanlık alanlarını da beraberinde getiriyor. Ofisler içinde kahve keyfinden vazgeçemeyenlerin imdadına Coffee Gutta’nın geliştirdiği dağıtım ağı yetişti. Kahve demlemenin bir sanat olduğunu ifade eden Coffee Gutta Genel Müdürü Kamber Çal, büyük küçük bütün ofislerde bu sanata uygun ekipmanları, kahve üniteleri ve en seçkin kahveleri kullanıma hazır sunduklarını söyledi. “2012 yılında Türkiye’de kahve tüketimi kişi başına 595 gram iken, bu durum 2016 yılında 929 grama çıktı. İthalat rakamları 2017 için kişi başına tüketilen kahvenin 1 kilonun üstünde olduğunu gösteriyor. Yüzde yüzden fazla artan bir tüketim patlaması var” dedi.

BU KÜLTÜR TÜRKİYE’DE HIZLA YAYILIYOR

Türkiye’de yeni nesil kahve sektörünün bütün dünyadaki gelişmelere paralel olarak nitelik olarak daha üstün olduğunu belirten Kamber Çal ürünlerinin özel olarak üretildiğini belirtti. Çal kendi markaları için geliştirilen ünitelerin de yüksek teknoloji ürünü olduğunu belirterek şu bilgileri verdi: Kahve demleme kültürü Türkiye’de hızla yayılıyor. Bu kültür kefelerden ofislere doğru gelişiyor. Özellikle beyaz yakalı kahve tutkunlarının yoğun iş temposuna uygun sistemler geliştirdi. Her sayıda çalışan ve yönetici için satış ve üretim ağı kurduk. Bu konuda Türkiye’de öncüyüz. Gelen siparişleri kısa süre içerisinde sonuçlandırıyoruz.”

ÜLKER YILMAZ CABA - İSTANBUL