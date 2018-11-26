Kampanya ile 5 bin kitap topladılar

Zara Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı Ahmet Hoplamaz yaptığı açıklamada, Millî Eğitim Vakfı Koleji Özel Ankara Okulları, Batman Gercüş Dicle Anadolu Lisesi ve Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesindeki köy okulları ile “Kitaplarla Kurulan Dostluklar” kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yaklaşık 45 gün süren kampanyada 5 binden fazla kitap toplandığını dile getiren Hoplamaz, “Bunların yarısı okuma kitabı, bir o kadarı da özellikle son sınıf öğrencilerinin üniversiteye hazırlanmaları için yararlanabileceği akademik kitaplar” dedi. Kitap okuma alışkanlıkları gelişti Kampanyanın amacı hakkında da bilgi veren Hoplamaz, şunları kaydetti; “Kampanyamızda 4 ildeki öğrencilerin birbirleriyle temasa geçmeleri ve kitap okuma alışkanlıklarını kuvvetlendirmeleri hedeflenmiştir. Projedeki hedef sayımız 3 bin kitap toplamaktı, şu an 5 binden fazla kitap toplandı. Bir kısmı Hilvan’daki köy okullarına şimdiden dağıtıldı. Yine bir kısmı Gercüş ilçesi Dicle Anadolu Lisesi’nin kütüphanesinde yerini aldı. Bize de gönderilen kitaplar iki bini geçti.” AA

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