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10 EKİM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

Karadeniz’e ‘dalga’ formunda müze

09 Ekim 2018, Salı 16:30
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü ile Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 50 milyon lira maliyetle yaptırılan Samsun Etnografya ve Arkeoloji Müzesi, dalga formundaki yapısıyla öne çıkıyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürü Adnan İpekdal, tamamlandığında Türkiye’nin sayılı, Karadeniz’in ise en büyük müzesi olacağını ifade etti.  Samsun Rölöve ve Anıtlar Müdürü Ali Sarıalioğlu, “Hedefimiz, Samsun gençliğini müzeye getirip hem tarihi bilinci aşılamak hem de coğrafyayı sevdirmek. Müze konsepti içerisinde tarihi, arkeolojik ve etnografik bilgilerin yanı sıra dinozorlar çağına kadar coğrafya bilgilerinin de içerisinde bulunduğu sunum gerçekleşecek. Gelen ziyaretçiler müzeyi gezerken kütüphaneden de yararlanabilecek. Restoranında misafiri ağırlayabilecek” ifadelerini kullandı.

 

AA

Etiketler: samsun, müze
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