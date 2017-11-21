Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfının iş birliğiyle düzenlenen "17. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali" başladı.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, kültür ve sanatın toplum açısından önemli olduğunu vurguladı.

500. YIL

Büyükşehir Belediyesi olarak kentin sanat ve kültür hayatına vrugu yapan Köse, şunları kaydetti: "Sağlıklı kentlerin gıdası kültür ve sanattır. Bu anlamda sanata ve sanatçıya gereken desteği vermek görevlerimizin arasındadır. Asırlar boyu medeniyetlere ev sahipliği yapmış Bursa, geleneği evrensel bir bakış açısıyla yorumlayarak özgün değerler üretmeyi başarmıştır. Kültür ve sanat toplumların aynasıdır. Bu yıl 17'ncisini gerçekleştireceğimiz festivalde geleneksel Karagöz oyunlarının yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı tekniklerin sunulacağı kukla ve gölge oyunları izlenime sunulacaktır. Karagöz'ün 500'üncü yılını kutladığımız bu festivalde tüm oyunlar ve atölye çalışmaları ücretsizdir."

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik de gölge oyunlarının Türk kültürünün bir parçası olduğunu belirterek, gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür etkinliklerin önem taşıdığını söyledi.

Köse, daha sonra, festivalin onur ödülünü üçüncü kuşak Karagöz sanatçısı Arif Duygu Tansı'ya takdim etti.

Açılış konuşmalarının ardından festival, Kazım Akşar'ın "Kız Kulesi Efsanesi" oyunuyla başladı. Etkinlik kapsamında 28 ekip, kent genelindeki kültür merkezlerinde 25 Kasım'a kadar sahne alacak.