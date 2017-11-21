"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2017 SALI - YIL: 48

Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali başladı

21 Kasım 2017, Salı 10:43
Bursa Büyükşehir Belediyesi ve Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfının iş birliğiyle düzenlenen "17. Uluslararası Bursa Karagöz Kukla ve Gölge Oyunları Festivali" başladı.

Tayyare Kültür Merkezi'ndeki etkinliğin açılışında konuşan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şükrü Köse, kültür ve sanatın toplum açısından önemli olduğunu vurguladı.

500. YIL

Büyükşehir Belediyesi olarak kentin sanat ve kültür hayatına vrugu yapan Köse, şunları kaydetti: "Sağlıklı kentlerin gıdası kültür ve sanattır. Bu anlamda sanata ve sanatçıya gereken desteği vermek görevlerimizin arasındadır. Asırlar boyu medeniyetlere ev sahipliği yapmış Bursa, geleneği evrensel bir bakış açısıyla yorumlayarak özgün değerler üretmeyi başarmıştır. Kültür ve sanat toplumların aynasıdır. Bu yıl 17'ncisini gerçekleştireceğimiz festivalde geleneksel Karagöz oyunlarının yanı sıra dünyanın çeşitli ülkelerinden farklı tekniklerin sunulacağı kukla ve gölge oyunları izlenime sunulacaktır. Karagöz'ün 500'üncü yılını kutladığımız bu festivalde tüm oyunlar ve atölye çalışmaları ücretsizdir."

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı Başkanı Fatma Durmaz Yılbirlik de gölge oyunlarının Türk kültürünün bir parçası olduğunu belirterek, gelecek nesillere aktarılması açısından bu tür etkinliklerin önem taşıdığını söyledi.

Köse, daha sonra, festivalin onur ödülünü üçüncü kuşak Karagöz sanatçısı Arif Duygu Tansı'ya takdim etti. 

Açılış konuşmalarının ardından festival, Kazım Akşar'ın "Kız Kulesi Efsanesi" oyunuyla başladı. Etkinlik kapsamında 28 ekip, kent genelindeki kültür merkezlerinde 25 Kasım'a kadar sahne alacak.

AA

Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    #NuraÖzgürlük

    Medrese-i Yusufiye'de

    266. gün

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Aktroll'ler müşavir olarak atandı

    Erdoğan: 17-25 Aralık tezgahını ABD’de kurdular

    Artık ayvayı yemeyen kalmayacak!

    Ankara'nın yeni başkanı, Gökçek'in projesini halka soracak

    Nijerya'da camide intihar saldırısı: 30 ölü

    Ruhani IŞİD'in bittiğini ilan etti

    FT: Siyasi gerilim arttı, TL düştü

    Merkez Bankası'ndan yeni hamle

    Putin ve Esad Soçi’de kucaklaştı

    Altında da rekor geldi

    Hollanda'da 'başörtülü polis' hakkında karar

    Sürüklenen gemideki mürettebat kurtarıldı

    Hulusi Akar'dan kritik ziyaret

    Dolar ve Euro'nun ateşi yine yükseldi

    'Senden büyük Allah var' diyemiyorlar

    Öğretmeni dinleyen kim!

    Kahraman, tekrar Meclis Başkanı seçildi

    Dünyada 151 milyon çocuk işçi var

    Faizlerle ilgili KHK geliyor

    Amanos Dağları'nda sıcak çatışma!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    'Senden büyük Allah var' diyemiyorlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Aşı tutmayınca...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Bir ileri, iki geri adımlar
    Genel

    Öğretmeni dinleyen kim!
    Ahmet BATTAL

    Cumhurbaşkanı kriter mi değiştirdi?
    Genel

    KHK ile ihraç edilen öğretmen intihar etti
    Süleyman KÖSMENE

    Kral da olsan bir hesap soran olur!
    Orhan GÜLER

    “O dehşetli zâtı ilk teşhis eden Bediüzzaman Hazretleridir!”
    Atilla YILMAZ

    Adını gavsların yanına yazdıran kadın: Hakime Hesna Hanım!
    Emin Fırat

    İyi olmak kolay, zor olan âdil olmaktır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2017, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.