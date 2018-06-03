'Karagöz'lü koleksiyon

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’nda ziyarete açtığı sergide 400’e yakın farklı eser yer aldı.

Geleneksel Türk Kültürü’nün en önemli miraslarından biri olan Karagöz bu sefer tarihî eserleriyle sevenlerinin yoğun ilgisini topluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’nda ziyarete açtığı sergi, adeta Karagöz tarihine ışık tutuyor. Dünyanın en zengin koleksiyonunu ihtiva eden sergide Karagöz oyunu da seyredilebiliyor. Dünyanın en zengin Karagöz koleksiyonuna sahip olan İBB’nin ilk kez düzenlediği sergide 400’e yakın farklı eser yer alıyor.

Ramazan ayının vazgeçilmezi

Türk Halk Edebiyatı’nın önemli miraslarından olan Karagöz oyunu özellikle Ramazan ayının vazgeçilmez kültür öğelerinden biri. Bu sebeple İBB Kütüphaneler ve Müzeler Müdürlüğü, Ramazan ayı süresince açık olacak ‘Hayal ya da Gerçek- Şey Küşteri’den Hayali Küçük Ali’ye Karagöz’ sergisini açtı. Karagöz çizimlerinden o döneme ait saz, davul, tüfek, kostüm gibi çeşitli objeler de sergide mevcut.

Sergi bu yıl ilk kez gerçekleşti

Karagöz oyunlarının üstadı olarak bilinen Hayali Küçük Ali’ye ait eserlerin tamamına yakınının yer aldığı sergide, üstadın kendi el çizimleri de bulunuyor. Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Tophane-i Amire Tek Kubbe Salonu’ndaki sergi Pazartesi günleri hariç saat 10:00 ila 17:00 saatleri arasında 16 Haziran’a kadar ücretsiz olarak ziyarete açık.

KÜBRA ÜNÜVAR - İSTANBUL