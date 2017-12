Kardeşliğe engel yok

CAN KARDEŞ DERGİSİNİN ARALIK SAYISI ÇIKTI...

Can Kardeş Dergisi bu ay engellilerle ilgili çok kapsamlı bir sayı hazırladı. Can Kardeş’te çok özel röportajlar ve yazılarla engelliliğin bir zenginlik olduğunun altı çiziliyor.

Can Kardeş Dergisi, her ay güncel konularla karşınıza çıkmaya devam ediyor. Dergi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebeti ile özel bir sayı hazırladı. Engelliliğin bir eksiklik değil zenginlik olduğunu söylüyor. Demirhan Kadıoğlu’nun kaleminden, “Engellilik, Engel mi?” yazısında Peygamber Efendimiz (asm) zamanında yaşanan bir olayı sizlere aktarıyor. Yazının devamında ise, tarihten birçok ünlü ismin “engelli” olduğunu öğreneceksiniz.

Çok özel röportajlar sizleri bekliyor

Arif’in Dünyası’nda da Engelliler Günü’ne vurgu yapılıyor. İsmail Tezer yazısında, ‘İçindeki iyiliğe “engel” olma!’ diyor ve mahallesinde bir engelliye yardım etmenin mutluluğunu sizlerle paylaşıyor. Dergi’de çok özel röportajlar da yer alıyor. Yazar Aliye Yücel: “Engelliğin bir farklılık” olduğunu bize hatırlatıyor. Bir diğer röportaj ise, Rehabilitasyon Merkezi’nde görev alan eğitmen Zeki Ateşer ile yapılan bir söyleşi… Her iki röportaj da önemli anekdotlar yer alıyor.

Can Kardeş’te sorulara cevaplar

Uçan Çocuk ve çizeri arasındaki diyalog ne olabilir? Vız Vız Arı neden etkilenip kitap aldı?

Birinci Söz’ün kaleme alındığı Padişahın Selâmı çizgi serisi bu ay da ne gibi gelişmeler var? Deyimler köşesinde “Güme gitmek” nereden geliyor? Dahası, eğlenceli test… Vee eğlenceli bulmacalar. Bakalım cevaplarını bulabilecek misiniz?

Can Kardeş TÜYAP’a damga vurdu

36. Uluslararası Kitap Fuarı’na Can Kardeş Çocuk Yayınları ilk kez katılım gerçekleştirdi. Çocuk yayınları arasında farkını ortaya koyan Can Kardeş Yayınları, çocukların nasıl ilgisini çekti? Bu sorunun cevabı Bizden Haberler köşesinde.

Nesli tükenen Pandanın çağrısı

Makas Eller köşesinde bu ay bir şehir inşa etmek isteyenlere işte fırsat: bu sayfada aynı zamanda okurlarını eğlendirecek. Mine Taşdemir’in kaleme aldığı hikâye de, bir grup öğrencinin İşitme ve Görme Engelliler Okulu’nu ziyaret etmesi konu ediniyor. Ya Hayvanlar Âlemi’nin bu ayki konuğu kim dersiniz? Sevimli mi sevimli bir Panda! Nesli tükenmekte olan Panda’nın, Can Kardeşlere bir çağrısı var. Acaba ne diyor? Merak edenler Can Kardeş’e müracaat edebilir.

Takvim hediyeli

Can Kardeş bunlarla sınırlı değil. Üstelik bu ay size bir hediyesi var: Pırıl pırıl kuşe baskılı 2018 Can Kardeş Takvimi… Alın ve duvara asın. Dahası: Çizgilerle Kıssalar, Genç Yazar Çizerler, Hepsi, ama hepsi derginiz Can Kardeş’te!

Kültür Sanat Servisi