Kardeşliğe uyanış

Yeni Asya Çorum Temsilciliği’nin öncülüğünde yarın Çorum’da gerçekleştirilecek olan ‘Risale-i Nur’a göre Dünya Barışı ve Kardeşlik Hukuku’ konferansı öncesinde, Hititlerin kadim başşehri güne Bediüzzaman Said Nursi ve Risale-i Nur’un kardeşliğe çağrısıyla uyandı.

Yeni Asya Çorum Temsilciliği öncülüğünde Risale-i Nur Enstitisü ve Köprü Dergisi ortak organizasyonuyla yarın Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirilecek olan ‘Risale-i Nur’a göre Dünya Barışı ve Kardeşlik Hukuku’ konferansı öncesinde kadim medeniyetlerin buluşma noktası Çorum’un cadde ve meydanları, Risale-i Nur’un evrensel mesajıyla donatıldı. Dünya barışına en başta Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasıyla ulaşılabileceğine işaret edilecek organizasyonda, kardeşlik hukukunun ülkemiz ve tüm insanlığı kuşatması için neler yapılması gerektiği anlatılacak.

Medeniyetin beşiğinde kardeşlik buluşması

Yeni Asya Çorum Temsilcisi Ömer Güney, Çorum il ve ilçelerdeki bütün protokole dâvetiye gönderildiğini ve yoğun bir katılımın beklendiğini söyledi. Çorum caddelerindeki raketlerin konferans ilânıyla süslendiğini dile getiren Güney, “Bu yıl ilânat açısından raket ve gazete reklâmından başka, Çorumda 1000 adet ulusal, 4 bin adet mahalli gazete olmak üzere toplam 5 bin gazete elden dağıtıldı. Bugün (Cuma) 5 bin gazetenin içerisinde bizim konferans ilânını da dağıtacaklar.” dedi. Yeni Asya, Risale-i Nur Enstitüsü ve Köprü Dergisi, Hitit medeniyetine yıllarca başşehirlik yapmış Çorum’daki kardeşlik konferansına bütün Çorumluları dâvet ediyor.