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6 TEMMUZ 2018 CUMA - YIL: 49

Kastamonu’dan Bediüzzaman Mevlidi’ne dâvet

06 Temmuz 2018, Cuma
Kastamonulu Nur Talebelerinin Bediüzzaman Said Nursî ve talebeleri için düzenlediği mevlid 8 Temmuz Pazar günü Kastamonu Nasrullah Camii’nde gerçekleştirilecek.

Bir asra yakın iman ve Kur’ân dâvâsında ilmî, dinî eserleriyle hizmet eden Mütefekkir Bediüzzaman Said Nursî, 1936-1943 seneleri arasında Kastamonu’ya gelmiştir. Bediüzzaman’ın, Kastamonu’daki hizmete verdiği önemi şu ifadelerinden anlıyoruz, “Ben, Risâle-i Nur hesâbına âhir ömrüme kadar Nur ve gül dairesindeki sebatkâr ve metîn ve sarsılmaz kardeşlerimle, Kastamonulu fedakârlar ile ebeden müteşekkirâne iftihar ediyorum ve onlarla bütün zâlimlerin sıkıntılarına karşı bir kuvvetli nokta-i istinad ve tam bir teselli buluyorum. Şimdi ölsem, onlar var diye ferah-ı kalble ecelimi karşılayacağım.”

Mevlid hatim duâsıyla başlayacak

Bediüzzaman Said Nursî ile talebeleri başta olmak üzere bütün mü’minlerin ruhlarına ithafen düzenlenen Mevlid Programı, Pazar günü öğle namazından önce Kur’ân-ı Kerîm hatim duâsı ile başlayacak. Mevlid ve duâlarla devam edecek programda Risale-i Nur’dan dersler yapılacak. “Mevlidi müteakip Bediüzzaman’ın evinin yanında ikram olacaktır” duyurusunda bulunan Kastamonulular “Uhuvvet buluşmasına herkes dâvetlidir” dedi. 

İstanbul - Kübra Örnek

 

Etiketler: kastamonu, bediüzzaman, mevlid, risale-i nur, said nusi
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