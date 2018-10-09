Kazan’da Hüsn-i Hat sergisi açıldı

Rusya Federasyonu’na bağlı Tataristan Cumhuriyeti’nin başşehri Kazan’da “hüsn-i hat sergisi” ziyarete açıldı.

Kazan Kremlini’ndeki Kul Şerif Camii’nde bulunan İslâm Medeniyeti Müzesi’ndeki sergide 9’u Türk hattatlara ait 30 eser yer alıyor. Hat sanatına büyük ilgi var İslâm Tarih, Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi (IRCICA) Genel Direktörü Dr. Halit Eren, Tataristan ile IRCICA arasındaki iş birliğinin çok eskilere dayandığını belirterek, Kazan’da bugüne kadar birçok sergi açma fırsatı bulduklarını söyledi. Tataristan’da hat sanatına büyük ilgi olduğunu, bundan memnuniyet duyduklarını kaydeden Eren, uzun yıllardan bu yana Tataristan Kültür Bakanlığı ve Rusya Federasyonu’ndaki akademik müesseselerle akademik çalışmalar yaptıklarını dile getirdi. Sergi iki ay ziyarete açık kalacak Törene Eren’in yanı sıra Türkiye’nin Kazan Başkonsolosu Ahmet Sadık Doğan, Kazan Kremlini Açık Hava Müzesi Genel Müdürü Zile Veliyeva, Kul Şerif Camii İmamı İlfar Hasanov ve başşehir sakinleri katıldı. Kur’ân-ı Kerîm okunmasının ardından açılan sergi, iki ay ziyarete açık kalacak. AA

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