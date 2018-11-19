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19 KASIM 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Kılıç bir Vareg askerinin mezarına bırakılmış olabilir'

19 Kasım 2018, Pazartesi 18:03
Antalya'nın Kaş ilçesindeki Patara Antik Kenti'nde yürütülen kazı çalışmalarında gün yüzüne çıkarılan eserin, 9 ya da 10'uncu yüzyıldan kalma Viking kılıcı olduğu belirlendi.

Likya Birliği'nin başkenti Patara Antik Kenti Kazı Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Havva İşkan Işık, yaptığı açıklamada, 30 yıldır kazı çalışmalarını yürüttüklerini ve bugüne kadar bilimsel açıdan önemli buluntularla karşılaşıldığını söyledi.

"Patara Antik Kenti tarihine ışık tutacak bir eser"

Liman Hamamı bölgesinde yapılan kazılarda çıkarılan kılıç tanımı yapılmış eser hakkında, asistanı İzmir Demokrasi Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Klasik Arkeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Feyzullah Şahin'in araştırma yaptığını dile getiren Işık, çalışma neticesinde eserin 9 ya da 10'uncu yüzyıldan kalma Viking kılıcı olduğunun belirlendiğini kaydetti.

Bugüne kadar Anadolu coğrafyasında Vikinglerin varlığını temsil eden tek maddi kültür kalıntısının 8 yıl önce Mersin Yumuktepe kazılarında ortaya çıkarıldığını anlatan Prof. Dr. Işık, "Akdeniz'de, liman kentinde Viking kılıcı bulunması bilimsel açıdan büyük önem taşıyor. Patara Antik Kenti tarihine ışık tutacak bir eser. Bu duruma ilişkin askeri ilişkiler, ticari bağlantılarla ilgili yorum yapılabilir." diye konuştu.

"Kılıç bir Vareg askerinin mezarına bırakılmış olabilir"

Işık, kılıcın Doğu Roma İmparatorluğu'na hizmet vermiş Vikinglerle ilgili bir ipucu taşıdığına işaret etti.

Kılıcın Doğu Roma İmparatorluğu'nun deniz savaşları sırasında Vikingli bir askere ait olduğunun tahmin edildiğini kaydeden Havva İşkan Işık, korunmuş toplam uzunluğunun 43,2 santimetre olduğunu dile getirdi.

Işık, eser hakkında şu bilgileri verdi:

"Namlu ile kabza arasındaki balçak bölümü oval formlu, pırazvana ise balçak bölümünden topuza doğru incelen bir formdadır. Kabzanın üst kısmında yatay bir koruma ve onun üstünde tek katmanlı bir topuz bulunmaktadır. Kılıcın namlu bölümündeki kalıntılar, ahşap bir kın içinde taşındığını göstermektedir. Kılıcın topuz, pırazvana ve balçak özellikleri, Viking kılıçları üzerine ilk tipolojik ve kronolojik çalışmayı yapan J. Petersen'in 'tip K' ya da 'tip O' kılıçlar içinde değerlendirebileceğini göstermektedir."

Kılıcın bir Vareg askerinin mezarına bırakılmış olabileceğine de işaret eden Prof. Dr. Işık, araştırmalara göre ahşap kın içinde saklanan Viking kılıçlarının "ölü armağanı" olarak mezara bırakıldığını kaydetti.

AA

Etiketler: Viking, Antalya, Patara
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