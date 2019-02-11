Kılıçlar, usta ellerden çıkıyor

Bıçak ustası İsmail Gölebatmaz, Osmanlı, ZülfikÂr ve Göktürk kılıçlarıyla unutulmaya yüz tutmuş savaş aletlerini sanatıyla yeniden gündeme taşıyor.

Bıçak sanatının ana vatanı Sivas’ta bıçakçılıkla küçük yaşta tanışan İsmail Gölebatmaz atölyesinin arka tarafında kılıçlarını üretirken ön kısmında bıçakçılık işlerini sürdürüyor. Osmanlı, Zülfikâr, Göktürk kılıçlarının orijinal halini yeniden üretiyor. Eski savaş baltaları, kama yapıyor, bıçaklar tasarlıyor. Yaklaşık 22 yıldır kılıç yapımına yönelen Gölebatmaz yeni kılıçlar yapmaya devam ediyor. Bursa Bıçak Tasarım Yarışması’nda ikinciliği olan Gölebatmaz, “2005’te kendi tasarımlarımı ortaya çıkardım” dedi.

Bir kılıç en az üç ayımı alıyor

Kılıç yapımına sonradan merak saldığını belirten Gölebatmaz, kılıçların orijinal örneklerini Kongre Müzesi’ndeki kitaplardan aldığını söyledi. Gölebatmaz, günümüzde herkesin kılıç yapabileceğini ifade ederek, kendi farkını şöyle anlattı: “Ben kılıç yapıyorum diyenler ortalama 1 haftada kılıç yaparlar. Benim yaptığım kılıç en az üç ayımı alır, çünkü dövülerek yapılıyor ve orijinal. Ağırlık boy ve şekil formatlarını bozmadan yapıyorum.”

Zülfikârla Çatalkılıç karıştırılıyor

Hz. Ali’nin kılıcı olan Zülfikâr’ın aslının müzede korunduğunu belirten Gölebatmaz; “Zülfikârla Çatalkılıç karıştırılıyor” dedi. Arapça ve Osmanlıca dillerine hâkim olan Gölebatmaz, yaptığı kılıçların yazılarını da kendisi işliyor. Gölebatmaz, Osmanlı kılıcı hakkında “Hafiftir, hazır kesim bunun 2-3 katı ağırlığındadır” derken Göktürk kılıcı ile ilgili olarak da en az iki bin yıllık olduğunu söyledi. Yaptığı kılıçların malzemelerinde de eskiye bağlı kaldığını vurgulayan Gölebatmaz, “Kılıçlarını yaparken önceden nasıl formatta malzeme kullanmışlarsa aynısını kullanıyorum. O devirlerde krom işlenemiyordu. İşlense dahi kromla çeliği birleştiremiyorlardı. Paslanmaz çelik günümüzde var” dedi.

Sıradaki hedefi Hz. Nuh’un kılıcını yapmak

Günümüzde gösterişli şehzade kılıçları da yapan Gölebatmaz boş durmayı sevmiyor. Sabah açtığı dükkânında akşama kadar çalışmalarını devam ettiriyor. Savaş baltalarından Ertuğrul dizisine 5-6 tane verdiğini, geyik boynuzunun çeşitli kısımlarından tasarladığı otantik bıçaklarını ise 1 hafta gibi bir sürede yaptığını belirtiyor. Üretmeyi sevdiğini söyleyen bıçak ustasının sıradaki hedefi Hz. Nuh’un kılıcını yapmak.

Haber: Lütfiye Kef