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28 KASIM 2018 ÇARŞAMBA - YIL: 49

'Kimse endişe etmesin'

28 Kasım 2018, Çarşamba 12:41
Rize'nin Çayeli ilçesinde, yol genişletme çalışması sırasında ayağı zarar gören yaklaşık 300 yıllık Yeşiltepe Kemer Taş Köprüsü onarılacak.

Yol yaparken tarihi köprüye zarar verdiler

İlçe merkezi ile Kaptanpaşa köyü arasındaki 20 kilometrelik güzergahta, Karayollarınca yol genişletme ve istinat duvarı yapımı için çalışma başlatıldı.

Çalışma sırasında Yeşiltepe köyü yakınına bulunan, 14 metre yüksekliğinde, 30 metre uzunluğunda ve 2,9 metre genişliğindeki yaklaşık 300 yıllık kemer taş köprünün ayağında hasar oluştu.

"Köprüde herhangi bir tehlikeli durum söz konusu değil"

Çayeli Kaymakamı Mehmet Öztürk, yaptığı açıklamada, durumu öğrenir öğrenmez Karayolları ve DSİ şube müdürleriyle irtibata geçip köprünün bulunduğu yere gittiklerini söyledi.

Kaptanpaşa-Senoz Vadisi'nde Karayolları'nın yol bakım ve onarımı yaptığını belirten Öztürk, "Geçen yıl bir afet olmuştu. Bu yaraların sarılması gerekiyordu. Tarihi köprünün bulunduğu yerde yolun dolgusu yapılacağı için çalışma esnasında köprünün uç kısmındaki taşların bir kısmında düşmeler meydana geldi. Yolun seviyesiyle köprünün ayağı hemen hemen aynı olacağı ve bağlantısı yapılacağından köprüde herhangi bir tehlikeli durum söz konusu değildir." dedi. 

"Aslına uygun şekilde yapılacak"

Öztürk, tarihi köprülerin bakım ve onarımının Karayolları'nın sorumluluğu kapsamında olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Karayolları, daha önceden de köprünün sağlamlaştırmasını yapmıştır. Onların kontrolünde yapılan bir iştir. Yerinde inceleme yaptık. Herhangi olumsuz bir durum söz konusu değil. Yol yapımı dolgusu olduktan sonra köprünün restorasyonu yapılacak. Sadece köprünün uç kısmında hafiften taşlar yerinden oynamıştır. O taşlar da aslına uygun şekilde yapılacak. Hatta köprünün yolla bağlantısı da yapılacak. Kaymakamlık olarak bizler de herhangi bir olumsuz durum olmaması için durumun takipçisi olacağız, kimse endişe etmesin." 

AA

Etiketler: rize, çayeli, taşköprü
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