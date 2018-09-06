Kırgızistan'da kurulan Etno çarşıda kültürel miraslar sergileniyor

Kırgızistan'ın Kırçın Yaylası'ndaki etno şehirde yer alan Etno Çarşı'da 11 ülkeden gelen 500'den fazla satıcı geleneksel el işi ürünlerini tezgahlarında sunuyor.

Orta Asya’da bin yıl önce İslamiyet'i kabul eden ilk Türk devleti olarak bilinen Karahanlılar dönemine ait mimarisi ile çarşının girişindeki yüksek kuleli yapı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Satıcılar, giydikleri yöresel kıyafetleri ve sundukları ürünleriyle Orta Asya'daki tarihi, renkli çarşıları andırıyor. Çarşıda, uygulamalı sanat ürünleri, yemekler, mücevher, keçe, örme ve hediyelik eşya ürünleri alıcı arıyor. Issık Göl bölgesinin Ceti-Oğuz köyünden gelerek çarşıda yün ürünlerini sunan ve yünün ipliğe nasıl dönüştüğünü gösteren Şayım Celdenbayeva atalarından kalan büyük mirası korumak ve yaşatmak amacıyla etno şehirde kurulan çarşıya katıldığını belirtti. Ailesi ile birlikte el işi ürünleri satmak için çarşıda yerini alan Kemal Rıskulov ise eşi ile birlikte hazırladıkları ürünleri çarşıda satışa çıkardıklarını ve satıştan memnun kaldıklarını dile getirdi. AA

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