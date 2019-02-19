Kişi başına düşen kitap sayısı azaldı

Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Türkiye’de hem kitap üretiminin artış hızında hem de kişi başına düşen kitap sayısında düşüş olduğuna dikkat çekti.

Karadeniz 5. Kitap Fuarı’nın açılışında konuşan Kenan Kocatürk, Türkiye Yayıncılar Birliği’nin her sene düzenli olarak hazırladığı Kitap Pazarı Raporu’nun muhtevasını açıkladı. 2018 Türkiye Kitap Pazarı Raporu’na göre; bandrol dağıtımı ve satışını yapan YAYFED’in (Yayımcı Meslek Birlikleri Federasyonu) açıkladığı toplam kitap üretimi geçen yıla göre % 0,71 oranında artarken segmentlere göre azalmalar oldu. 2015’ten 2016’ya % 5,23’lük bir artış gösteren toplam bandrol sayısının, 2016’dan sonra ivme kaybettiğini; 2017’den 2018’e ise yalnızca % 0,71 artarak % 1’e dahi ulaşamadığını belirten Kocatürk, Türkiye’de kitap üretiminin artış hızının düştüğüne dikkat çekti. TÜİK’in son açıklamasına göre ülke nüfusunun 82.003.882 olduğunu hatırlatan Kocatürk, bu durumda kişi başına düşen kitap sayısının da 7,76’dan 7,08’e düştüğünü dile getirdi.

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