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10 ARALIK 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

'Kitab-ı Cihannuma' restore edildi

10 Aralık 2018, Pazartesi 15:12
Osmanlı İmparatorluğu'nun basılan ilk eserlerinden olan "Kitab-ı Cihannuma", Türk Kültür Vakfı (Turkish Cultural Foundation-TCF) desteğiyle restore edildi.

Konuya ilişkin yapılan açıklamaya göre, eser, İrlanda'nın başkenti Dublin'deki Chester Beatty Kütüphanesi'nde bulunuyor.

Kütüphane, eserin restorasyonu için, Amerika'da yaşayan Dr. Yalçın Ayaslı ve Dr. Serpil Ayaslı tarafından kurulmuş olan Türk Kültür Vakfı'ndan destek aldı.

Kütüphanenin bir yıl süren konservasyon çalışmasıyla yüzyıllar içinde eserin hasara uğrayan yaprakları özel işleme tabi tutuldu ve tüm sayfalar yeniden tek tek dikilerek ciltlendi.

Restorasyon çalışmaları sonucunda eser, Chester Beatty Kütüphanesi'nin müze kısmındaki Kitap Sanatları Galerisi'nde ziyarete sunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Chester Beatty Kütüphanesi Direktörü Fionnuala Croke, Türk Kültür Vakfı ile bu projede iş birliği yapmaktan mutluluk duyduklarını belirterek, "Bu eserin sergilenmesi, Türk kültür mirasının İrlanda'da daha iyi anlaşılmasında ve değerinin bilinmesinde önemli bir rol oynayacaktır." ifadelerini kullandı.

Projenin sponsorluğunu üstlenen Türk Kültür Vakfı kurucusu ve Başkanı Dr. Yalçın Ayaslı da şunları kaydetti:

"Kitabın konservasyonunu vakfımızın, Türk kültür mirasını korumak ve dünyada tanıtmak misyonu çerçevesinde desteklemekten mutluluk duyduk. Avrupa'nın önde gelen müze ve kütüphaneleri arasında yer alan Chester Beatty'ye gelen ziyaretçiler, kitabın sergilenebilecek duruma gelmesi sayesinde bu önemli eserle Osmanlı ve Türk sanat ve bilim dünyası hakkında bilgi alabileceklerdir. Bunun ötesinde, konservasyon projesi sayesinde araştırmacılar da, kitaba zarar vermeden eseri inceleme imkanı bulacaklardır."

Osmanlı İmparatorluğu'nun en ünlü tarihçi ve coğrafya bilimcileri arasında yer alan Katip Çelebi'nin 1648'de yazmaya başladığı ve 1654'te eklemeler yaptığı kitap, 78 yıl sonra, 1732 yılında Osmanlı'nın ilk matbaasını kuran İbrahim Müteferrika tarafından sınırlı sayıda basılmıştı.

Hattatlarca ve nakkaşlarca birçok kez kopya edilen eserin el yazmalarından birisi de Topkapı Sarayı Kütüphanesi Revan Kitaplığı'nda bulunuyor.

Astronomi ve coğrafya bilgilerinin yanı sıra sosyal bilimlere de geniş yer ayrılan kitapta, kentlerin enlem ve boylamları, birbirlerine olan uzaklıkları, dönemin dünya ülkelerinde sanayi, halkların din, dil ve nüfus bilgileri aktarılıyor.

Eserde aynı zamanda, 13 astronomik ve 26 coğrafi harita yer alıyor.

AA

Etiketler: psmanlı, eser, restore
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