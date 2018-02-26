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2 MART 2018 CUMA - YIL: 49

Kitaba yoğun ilgi ümit veriyor

26 Şubat 2018, Pazartesi
12. ATO Ankara Kitap Fuarı dün sona erdi. Fuara girmek için saatlerce bekleyen kitap severler, bu durumdan şikâyetçi olmadı. Kitaba gösterilen ilgi yayınevlerini memnun etti.

Bu yıl 12. düzenlenen ve 300’ü aşkın yayınevinin katıldığı ATO Kongre Merkezi’ndeki Ankara Kitap Fuarını yüzbinlerce insan ziyaret etti. Fuarda Yeni Asya Neşriyatı’na yoğun ilgi gösterildi. Fuarın son gününde yazımız Süleyman Kösmene Yeni Asya standında kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluştu. Öncesinde de ”İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı” konulu bir seminer verdi. 

YAZARLARIMIZ KİTAPLARINI İMZALADI

10 gün süren fuar süresince söyleşi, panel, şiir dinletileri ve çocuk aktivitelerinin de olduğu binden fazla faaliyet gerçekleştirildi. İmza günleri ve seminer programlarının da olduğu ATO Ankara Kitap Fuar’ında Yönetim Kurulu üyelerimiz ve Rifat Okyay, Gazetemiz Genel Yayın Müdürü Kâzım Güleçyüz başta olmak üzere Ali Ferşadoğlu, Yasemin Güleçyüz, Ahmet Özdemir, Süleyman Kösmene, İslâm Yaşar ve M. Latif Salihoğlu kitaplarını imzalayarak okuyucularıyla buluştular. Fuar kapsamında İslâm Yaşar, ‘İnsanı ve Kâinatı Okumak’, Süleyman Kösmene de ‘İslâm Kardeşliği ve Dünya Barışı’ konulu semineri sundular. İki seminerde büyük ilgi ile karşılandı.

RİSALE-İ NUR’A BÜYÜK İLGİ

Başta Risale-i Nur Külliyatı olmak üzere dinî, siyasî, sosyal, kültürel, eğitim ve psikolojiye kadar pek çok sahada çocuk, gençlik ve aile üzerine çeşitli yayınlarıyla fuara katılan Yeni Asya Neşriyat standı büyük ilgi ile karşılandı. Özellikle de Risale-i Nurlar’ı okucuyucuya en geniş kapsamda sunan sunan Yeni Asya Neşriyat’ın standı büyük ilgi görüyor. Risale-i Nur Külliyatı fuara özel fiyatlarla okuyucuya sunuldu.

KİTABA YOĞUN İLGİ ÜMİT VERİYOR

12. ATO Ankara Kitap Fuarı’na hafta sonları yoğun bir ilgi gösterildi. Fuara girmek için saatlerce bekleyen kitap severler, bu durumdan şikâyetçi olmadıkları hallerinden anlaşılıyordu. Haftasonu yüzlerce yazar okuyucuları ile buluşurken, yayınevi yetkilileri kitap okuma oranının çok düşük olduğu ülkemizde kitaba gösterilen bu büyük ilgiden memnuniyetlerini dile getirdiler.

FUAR BOYUNCA GAZETE VE İLÂVEMİZ DAĞITILDI

Her yıl olduğu gibi bu yılda yüzbinlerce okuyucunun ziyaret ettiği fuarda, hergün yüzlerce Yeni Asya okuyucuya hediye edilirken, gazetemizin kuruluş yıl dönümü olan 21 Şubat’ta verdiğimiz “Manşetlerle 2017” ilâvemizden binlerce dağıtıldı ve okuyuculurın istifadesine sunuldu.

HABER: FATİH KARAGÖZ - BİLAL SAİD PARLAKOĞLU

Etiketler: yeni asya, kitap fuarı
Okunma Sayısı: 1181
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