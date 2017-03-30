Kitap dostları Şişli’ye bekleniyor

Yeni Asya Neşriyat 1 Nisan’da başlayacak olan Şişli Kitap Günleri’nde yerini aldı. Kitap severleri ve okuyucularımızı bekliyoruz.

Kitapseverlerle ünlü yazarları ve Yeni Asya Neşriyat’ın da yer aldığı, 70’in üzerinde yayınevini buluşturmaya hazırlanan Şişli Kitap Günleri, 1 Nisan Cumartesi günü kapılarını açıyor.

Şişli Belediyesi ve Küre Fuarcılık işbirliğiyle hayata geçirilen Şişli Kitap Günleri, 1-9 Nisan 2017 tarihleri arasında kitapseverleri bir araya getirecek. Yeni Asya Satış Müdürü Cesim Aydın, konuyla ilgili olarak, “Şişli Kitap Günleri’nde biz de yer alacağız. Fuarcılıkta yeni hedefimiz Türkiye’deki bütün fuarlara katılmak. Bizim için büyük bir atılım olacak. Son 4 ayda üç fuara katıldık. Bunlar TÜYAP, CNR Bursa’daki fuarlar idi. Şişli’deki kitap günleri ise 4.sü oluyor” dedi.

ÜNLÜ YAZARLAR GELECEK

Ünlü yazarların imza günleri ve söyleşilerinin gerçekleşeceği, 70’in üzerinde yayınevinin katılacağı kitap günleri, BlackOut Şişli Kültür ve Yaşam Merkezi’nde düzenlenecek. 10.00- 20.00 saatleri arasında ziyarete açılacak kitap fuarı katılımcılar tarafından ücretsiz ziyaret edilebilecek.

OTOBÜS SEFERLERİ VAR

Şişli Kitap Günleri süresince Şişli Belediyesi tarafından Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu ve Şişli ilçelerinden katılımcıları fuar alanına getirmek üzere ring seferleri düzenlenecek. Seferler saat 12.00 itibariyle başlayacak.