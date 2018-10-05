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5 EKİM 2018 CUMA - YIL: 49

Kitap köprüsü kuruluyor

05 Ekim 2018, Cuma 01:11
Başakşehir Belediyesi, “Kitap Köprüsü” projesi kapsamında Doğu ve Güneydoğu bölgesinde 17 okula 19 koli kitap göndererek kitap ihtiyacı olan öğrencilerin yüzleriNİ güldürdü.

Başakşehir Belediyesi, “Paylaştıkça çoğalır bütün kitaplar” sloganıyla bütün Türkiye’ye kitap köprüsü kuruyor, kitaba dokunmaya kimse kalmıyor. Geçen yıl başlatılan “Kitap Köprüsü” projesi kapsamında son olarak 19 koli kitap, toplam 17 ilkokul, ortaokul ve liseye gönderildi.

19 koli kitap 17 okula gönderildi

Başakşehir’den bütün Türkiye’ye kitap köprüsü kampanyasında bugüne kadar yaklaşık 7 bin kitap toplandı. Başakşehir’den kargo ile gönderilen kitaplar 8 lise, 5 ortaokul ve 4 ilköğretim okuluna ulaştırıldı. Çoğunluğu Doğu ve Güneydoğu bölgesindeki okullara gönderilen 19 koli kitap ile kitap ihtiyacı olan öğrencilerin yüzleri güldü. Toplanan kitaplar ilköğretim, ortaöğretim ve lise seviyesi olmak üzere üç kategoride sınıflandırılıyor ve ardından kitap talebinde bulunan okullara gönderiliyor.

‘Bir çocuk değişir, dünya değişir’

Kitapların günümüzde hâlâ bilgiye ulaşmanın en güvenilir kaynağı olduğunu ifade eden Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Kitaplar, farklı hikâyeler, farklı dünyalar saklar satırlarının arasında. Hayal gücümüzü geliştiren, bizleri farklı zamanlarda farklı coğrafyalarda yolculuğa çıkaran her bir kitap, aslında farklı bir dünyadır. Bizler de, ‘Bir çocuk değişir, dünya değişir’ bilinciyle çocuklarımızın ve gençlerimizin kitapla, bilgiyle olan bağlarını canlı tutmaya büyük bir önem veriyor, kitap sevgilerini çoğaltarak aramızda mesafelerin önemini yitirdiği bir kitap köprüsünün kurulmasını hedefliyoruz” diye konuştu.

HABER: KÜBRA ÜNÜVAR - İSTANBUL

Etiketler: kitap
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