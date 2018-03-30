"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 MART 2018 CUMA - YIL: 49

"Kitap Türk insanının ihtiyaç listesinde 235'inci sırada"

30 Mart 2018, Cuma 19:55
STANBUL Gelişim Üniversitesi Rektörü (İGÜ) Prof. Dr. Burhan Aykaç, kitap okumayı teşvik etmek amacıyla 54. Kütüphane Haftası kapsamında üniversite kütüphanesinden en çok ödül alan öğrencileri ödüllendirdi. Rektör Aykaç, okuma alışkanlığının artması için çalışmalar yaptıklarını belirtti ve 2017 yılında en çok kitap okuyan Belgin Arslan, Eyüp Güler ve İpek Sezgin'i kutlayarak başarılar diledi. İGÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı A. Şenol Armağan ise TÜİK verilerine göre kitabın Türk insanının ihtiyaç listesinde 235'inci sırada bulunduğunu belirtti.

26 Mart - 1 Nisan tarihleri arasında 54. kez kutlanan Kütüphane Haftası'nda Türk Kütüphaneciler Derneği, üniversite kütüphanelerinden en çok ödünç alınan 5 kitabı açıklarken Türkiye'de en çok okunan kitaplar hakkında da fikir verdi. En çok okunan eserlerden biri Oğuz Atay'ın Tutunamayanlar'ı olurken, onu Sabahattin Ali'nin Kürk Mantolu Madonna'sı, George Orwell’ın 1984’ü, Kahraman Tazeoğlu’nun Bukre’si ve Canan Tan’ın Hasret’i izledi.

İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) öğrencilerine de okuma alışkanlıklarını soran İGÜ Medya Koordinatörü Saygı Ünlü, son yıllarda öğrencilerin sosyal medya ve televizyondan etkilenerek popüler olan metinlere ilgi gösterdiğini belirtti ve popüler olanın her zaman “kötü” olmadığını, öğrencilerin hiç kitap okumamalarındansa popüler olandan başlayarak bir okuma kültürü oluşturabileceklerini düşündüğünü söyledi. Okuma alışkanlığını “klasik” diye adlandıracağımız kitaplar üzerinden var eden öğrencilerin ise daha avantajlı olacağını söyleyen Ünlü, edebiyatın ve kitap okumanın zevkine daha çabuk ulaşacaklarını, üniversite öğretim üyelerinin öğrencileri temel ve klasik metinleri okumaya teşvik etmelerinin yanında, kendilerinin de yazarları öğrencilerle buluşturarak, okuma günleri düzenleyerek kitapların dünyasını daha yakından tanıtmayı, okuma sürecini bir alışkanlık haline getirmeyi amaçladıklarını söyledi.

"Kitap Türk insanının ihtiyaç sıralamasında 235'inci sırada"

Kütüphanecilik Haftası ile ilgili konuşan İGÜ Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı A. Şenol Armağan ise Türk insanının ihtiyaç sıralamasında kitabın 235. sırada bulunduğunun TÜİK verileriyle ortaya çıktığını belirterek TÜİK istatistiklerinde Türkiye’deki üniversite kütüphanelerinde toplam 15 milyon civarında kitap bulunurken sadece Amerikan Kongre Kütüphanesi’nin (Library of Congress) 39 milyon kitap ve toplamda 167 milyon materyale sahip olduğunu belirtti. Bu verilerin Türkiye’deki yayıncılık ve okuma kültürü hakkında da fikir verdiğini belirten Armağan, “Batılı toplumlar çok okuyor. Otobüste, trende, uçakta, her yerde sürekli okuyorlar. Okumak bilinçli bir eylem ve içinde yaşadıkları toplumlar, bu konuda onları zorlamak üzerine kurulmuş durumda. Ayrıca bize göre okuyabilecekleri çok fazla materyale de sahipler” dedi. İçerik ve baskı kalitesi olarak yüksek düzeyli yayınların okuma oranlarına olumlu etki yapacağını belirten Armağan, kütüphanelerin okuma kültüründe önemli bir paydaş olduğunu belirtti.

DHA

Etiketler: kitap
Okunma Sayısı: 110
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok

    'İsrail saldırısını en sert biçimde kınıyoruz'

    Gazze'nin duyulmayan feryadı: Şehit sayısı 15'e yükseldi

    Aralarında Kavurmacı ve Güllü de var: 86 sanıklı davada ara karar!

    Gökçeada'da tepki çeken proje geri çekildi

    Batı Şeria’daki gösterilerde 55 kişi yaralandı

    Türkiye'den İsrail'in orantısız güç kullanımına kınama

    Suudi Arabistan'dan: İran'la 10-15 yıl içinde savaşabiliriz!

    'Üniversitelerde terörize faaliyetler önlenmeli'

    Cemaatle namaz kılan erleri silahla tehdit iddiasına hapis

    İsrail, Gazze sınırında 4 Filistiliyi öldürdü

    'Fransa Suriye'ye asker göndermeyecek'

    İsrail'de ''yolsuzluk'' tartışmaları: Olmert'ten Netanyahu'ya istifa çağrısı

    1.6 milyon öğrencinin sınav sonuçları iptal edildi

    ABD mahkemesinden önemli 'kanser uyarısı' kararı

    Marmara Bölgesi'nde sıcaklıklar artacak

    Mehmet Şimşek: Amerika ile belli bir noktada anlaşmaya yakınız

    En fazla ihracat yapılan ülke oldu

    ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 'Türkiye' sorusuna böyle cevap verdi

    "ABD-Rusya ilişkilerinin daha da kötüleşmesinin bir işareti"

    En Çok Okunanlar

    Genel

    ByLock cezaları Yargıtay’dan dönüyor
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Tahliyeler de, tutuklama ve mahkûmiyetler de sürerken
    Genel

    D vitamini eksikliği kilo vermeyi zorlaştırıyor
    M. Latif SALİHOĞLU

    M. Kemal çeşitlemesi
    Faruk ÇAKIR

    Üniversitelerdeki kriz
    İslam YAŞAR

    Vatanı ve milleti Allah refah içinde bıraksın
    Genel

    İfade hürriyeti can çekişiyor
    Genel

    2012'deki Polis Akademisi sınavına ilişkin 14 ilde operasyon: Gözaltılar var!
    İbrahim ERSOYLU

    Siyasette boşluk ve zındıka komitesi
    Risale-i Nur'dan

    Bütün kemalâtın üstadı, hakikat-i İslâmiyet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.