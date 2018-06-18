Kitap vadisi Rami Kışlası

Rami Kışlası’nda, binaların restorasyonunun tamamlanmasının ardından milyonlarca kitap okuyucuların istifadesine sunulacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca, Türkiye’nin en büyük kütüphanesini kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası’nda, binaların restorasyonunun tamamlanmasının ardından milyonlarca kitap okurlarla buluşacak.

Rami Kışlası, proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul’un kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelecek. Rami Kışlası projesi hakkında bilgi veren İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, devasa büyüklükteki alanın İstanbul’un cazibe merkezlerinden biri haline getirilmesinin planlandığını söyledi.

ÖNCELİKLE 7 MİLYON KİTAP

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın Rami Kışlası’nı çok özel bir yaklaşımla çok güzel bir projelendirmeye tabi tuttuğunu aktaran Yılmaz, “Burası Türkiye’nin en büyük kütüphanesi olarak planlanıyor. Öncelikle burada çok kapsamlı bir şehir kütüphanesi yer alacak. Çocuk, sanat gibi tematik kütüphaneler olacak. Şimdilik 7 milyon kitabın içinde olacağı bir kütüphane öngörülüyor. Ama bu sayı gelişen şartlara bağlı olarak ileride daha da arttırılır. Kütüphane buranın üstlendiği temel ve en önemli fonksiyonlardan birisi. Ama burası kültürel, sosyal ve sanatsal olarak çok farklı işlevlerin eş zamanlı, bir arada yürütüldüğü çok özel bir mekân olacak. Dolayısıyla proje bitmiş olduğunda dünyanın en büyük kitap ve kütüphane vadisi ortaya çıkmış olacak.” diye konuştu.

ÖZEL BÖLÜM

“Kütüphaneler kütüphanesi” diye nitelenebilecek bir bölümün yer alacağı projede çok farklı yapıların olacağını dile getiren Yılmaz, şöyle devam etti: “İstanbul’da çok sayıdaki koleksiyoner, koleksiyonlarını bir arada tutan mekân problemi yaşıyor. Hayata veda ettiklerinde biriktirdikleri koleksiyonlarının nerede tutulacağı endişesi yaşayan koleksiyonerlerimize, Bakanlığımız ‘Kütüphaneler kütüphanesi’ bölümünü ihdas ederek, sorunlarına çözüm bulmak istiyor. Onların kitaplarının parçalanmadan bir bütün olarak muhafaza edildiği alanlar yer alacak projede. Aynı zamanda koleksiyon sahiplerinin gelip çalışabilecekleri ofisler de o bölüm içerisinde yer alacak. Koleksiyonlarda yer alan eserler araştırmacıların hizmetine sunulacak.