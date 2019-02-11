Kitapseverler Üsküdar’da buluşuyor

İstanbul’un en büyük kitap fuarlarından biri olan ve bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Üsküdar Kitap Fuarı, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde başladı.

Üsküdar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen açılışa Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, eski Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, AKP Genel Başkan Yardımcısı Vedat Demiröz, 66 yılda 66 kitap yazan ve aynı zamanda fuarın onur yazarı olan Beşir Ayvazoğlu ve kitapseverler katıldı. Her yıl sürekli artan bir ilgiyle karşılaştıklarını ve özellikle gençlerin kitaba olan ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini söyleyen Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ise 4 yılda 400 bin kişiyi ağırladıklarına dikkat çekti. Fuara 130 yayınevi ile 250’den fazla yazar katılacak. 5. Üsküdar Kitap Fuarı, 17 Şubat’a kadar devam edecek. İstanbul – Yeni Asya

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