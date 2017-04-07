Kitaptan tünel mi olur?

Şangay’da bulunan XL-Muse mimarlık firması tarafından etkileyeci kitap tüneli tasarımı yapıldı.

Şangay’da bulunan XL-Muse mimarlık firması, Çin’in Zhen Yuan bölgesinde kitap severler için ziyaret edilecekler listesine eklenecek bir kitabevi tasarladı. Kitapçının özelliği duvarlarında kitaplar bulunan tünel şeklinde ana salonuyla ve kütüphane zeminindeki yansıyan döşemeler sayesinde kitapların ortasında bir tüneldeymiş hissi vermesi. Aynalı taban Yangzhou Zhongshuge‘nin girişindeki kitap tüneli, Şangay’da yer alan stüdyo XL-Muse imzasını taşıyor. Tasarımcılar, kitapçının suya yakın lokasyonundan yola çıkarak böyle bir tünel tasarladıklarını anlatıyor. “Geçmişte, suyu rehber edinmiş pek çok yazar ve şair burada toplanmış” diyen tasarımcılar, aynalı yer döşemesiyle tünelin tabanında su varmış hissini vermeyi amaçlamış. HABER: MUSTAFA SAİT ÖNAL

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