Kızılırmak Deltası ‘Dünya Doğal Mirası’na aday

Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Samsun sınırlarında yer alan Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cenneti, Dünya Miras Komitesinin 13 Nisan 2016 tarihinde yapılan, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) 40. Oturumunda Dünya Mirası Geçici Listesi’ne alındı.

Kızılırmak Deltası Kuş Cennetinin UNESCO Dünya Doğal Miras Listesine aday gösterilmesi işlemlerini yürüten Bakanlıkça, adaylık dosyası 1 Şubat 2018’de UNESCO’ya teslim edildi. Bu kapsamda Bakanlıkça sürece ilişkin yürütülen çalışmalar şöyle, “Samsun Kızılırmak Deltası Koruma ve Geliştirme Birliği (SAMKUŞ) kurulurken, deltada yönetim ve ziyaretçi merkezleri ile Yaban Hayatı İlk Yardım Birimi de oluşturuldu. Ayrıca deltanın tek elden yönetilmesi ve UNESCO sürecinin daha hızlı yürütülmesi için 28 Kasım 2017’de Bakanlık tarafından “Alan Başkanlığı” faaliyete geçti. Uluslararası Doğayı Koruma Birliğince (IUCN) 2018 Ekim sonunda deltada incelemelerde bulunmak üzere bir ekip gönderilerek, yerinde inceleme yapıldı. 2019 Haziran-Temmuz aylarında Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de düzenlenecek 43. UNESCO Oturumunda aralarında Kızılırmak Deltası’nın da yer aldığı geçici listedeki mirasların UNESCO Dünya Mirası Asıl Listesine alınması için oylama yapılması bekleniyor.

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