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17 KASIM 2018 CUMARTESİ - YIL: 49

Kodlarımızı iyi çözmüştü

16 Kasım 2018, Cuma 20:30
Gazeteci, yazar, senarist ve şair Ömer Lütfi Mete’nin, vefatının 9. yılında düzenlenen anma gecesinde Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, “ManevÎ ve toplumsal kodlarımızı çok iyi çözmüştü” dedi.

Üsküdar Belediyesi’nin özel faaliyetleri kapsamında Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen geceye, sinema ve edebiyat dünyasından önemli isimlerin yanı sıra Mete’nin dostları, arkadaşları ve sevenleri katıldı. Faaliyetin açılış konuşmasını yapan Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Zekeriya Şanlıer, Ömer Lütfi Mete’yi vefatının 9. yılında rahmetle andıklarını belirterek, “Manevî ve toplumsal kodlarımızı çok iyi çözmüştü. Bu birikimi onun eserlerine de yansıdı. İnanıyorum ki, gelecek kuşaklarda yeni Ömer Lütfi Meteler yetişecek” diye konuştu.  

Türkiye’nin 9 yıldır eksikliği hissedilen Mete gibi aydınlara ihtiyacı olduğunun altını çizen Şanlıer, “Rahmetli eğer bugünleri görseydi meseleleri sağlıklı bir şekilde analiz ederek, bizlere ufuk açabilirdi” ifadesini kullandı.  

“Yüksek bir algı kabiliyetine sahipti”      

Gazeteci yazar Mehmet Ali Bulut, Tercüman gazetesinde birlikte çalıştıkları Mete’nin hiçbir zaman oturduğunu ve boş vaktinin olduğunu görmediğini söyledi. Bulut, Mete’nin aynı zamanda hem konuşup sayfa çizdiğini hem de haber redaksiyonu yaptığını, yüksek bir algı kabiliyetine sahip iyi bir gazeteci olduğunu vurguladı. Ömer Lütfi Mete’nin bir kahraman ve kahraman üreten bir adam olduğunun altını çizen Bulut, “Eğer Mete’nin senaryolarını, şiirini ve çağı uyarma noktasındaki yazılarını görmezsek kaybederiz. Benim kanaatim Mete 150-200 yıl sonra bu çağa bakıldığında bir alp ve eren olarak kaydedilir” ifadesini kullandı.      

“Bir tek şeye, Allah’a güveniyordu”      

Oğlu Ali Buhara Mete de “Kıymetli eserler, fikirler üretebilirsiniz. Bunlar çok önemli şeylerdir belki, ama o her zaman şunu düşünürdü ‘Hiçbir şey iyi insan olmaktan daha önemli değil’ derdi. Ne pahasına olursa olsun. O bir faniye güvenmiyordu.  Bir tek şeye, Allah’a güveniyordu. Lâfta bir güvenmek değildi, gerçek anlamda bir teslimiyeti vardı. Ne kimseye muhtaç oldu, ne kimsenin önünde boynunu eğdi. İnsanlara sevgisinden ve gayretinden hiçbir şey de eksilmedi.” şeklinde konuştu.

AA

Etiketler: ömer lütfi mete
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