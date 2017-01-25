'Konuşan eller' Efendimiz Hazreti Muhammed sav'i anlatacak

​Erzincan'da bir grup genç, katıldıkları kursun ardından Hazreti Muhammed'in hayatını, işaret diliyle işitme engellilere anlatacak.

Erzincan Gençlik Merkezi'nde, Gençlik ve Spor Bakanlığınca sosyal ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra "Gençlik Merkezleri Akademisi" başlığı altında çeşitli eğitim faaliyetleri düzenleniyor. Bu kapsamda, Dil Eğitimleri ve Dini İlimler Atölyesi'nde işaret dili kursu açıldı. Katılımcı gençler, öğrendikleri Hazreti Muhammed'in hayatına ilişkin bilgileri, kurs sonunda işaret diliyle işitme engellilere aktaracak. İşaret diliyle anlatımlar engelliler için videoya alındı Kurs eğitmeni Sena Bolel, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlerle, Hazreti Muhammed'in hayatını engellilere anlatmak için çalışma başlattıklarını söyledi. Kurs öncesi yaklaşık bir ay siyer dersleri aldıklarını anlatan Bolel, "Peygamber efendimizin hayatını ve hadisleri konu alan derslerde video çekimleri yaptık. Türkiye'de ilk kez yapılan bu çalışmaların ardından Allahu Teala'nın mübarek isimleri için de çalışmamız olacak. Bu çalışmanın da engelli kardeşlerimizin eğitim süreçlerinde ders materyali olarak kullanılmasını arzuluyoruz." dedi. AA

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