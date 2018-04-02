"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
2 NİSAN 2018 PAZARTESİ - YIL: 49

Köy camisinde muhafaza edilen 6 asırlık Kur'an-ı Kerim...

02 Nisan 2018, Pazartesi 15:15
Çorum'da uzun yıllar bir köy camisinde muhafaza edilen yaklaşık 6 asırlık el yazması Kur'an-ı Kerim, Yazma Eserler Kütüphanesi'ne teslim edildi.

Çorum'un Kargı ilçesine bağlı Örencik köyündeki tarihi caminin demirbaş listesine kayıtlı olan ve 200 yıla yakın burada muhafaza edilen Kur'an-ı Kerim için bir süre önce İlçe Müftülüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüyle irtibata geçildi.

Eser, Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi'ne teslim edilirken, yıpranan kısımlarının iyileştirilmesi için uzmanlarca yapılan ilk çalışmalar ise tamamlandı.

Kent merkezindeki tarihi Ulucami karşısında, 1915 yılında inşa edilen ve 2012 yılından itibaren Hasanpaşa Yazma Eserler Kütüphanesi olarak hizmet veren tarihi yapıda, 4 bin 252'si el yazması, 9 bin 60'ı basma olmak üzere, çoğunluğu Arapça, Farsça ve Osmanlıca yazılmış toplam 13 bin 312 eser bulunuyor.

İstanbul'un İngilizler tarafından işgal edildiği sırada Topkapı Sarayı'ndan kaçırılarak Çorum'un Kargı ilçesindeki Örencik köyüne getirildiği belirtilen el yazması Kur'an-ı Kerim de araştırmacıların ilgisini çeken birbirinden değerli bu eserlerin arasındaki yerini aldı. 

Şengül: Eserin Topkapı Sarayı'ndan geldiği söyleniliyor

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Sanat Tarihçisi Sümeyra Şengül, yaptığı açıklamada, kütüphanenin demirbaşına kaydedilen el yazması Kur'an-ı Kerim'in korunarak, gelecek nesillere aktarılacağını söyledi.

Eserin ilk incelemesinde, Osmanlı dönemine ait olduğunun belirlendiğini ifade eden Şengül, "Tezhibi yani süslemesi ve yazısı bizim çok ilgimizi çekti. Uzmanlar tarafından da araştırılacak. Şu an için koruma altına alındı. Durumu daha kötüye gitmesin diye ön koşullar iyileştirildi. Aslında bizi heyecanlandıran kitabın son sayfasında yazılanlardır. Yazıda, eserin Topkapı Sarayı'ndan geldiği söyleniliyor. Biz bunun doğruluğunu araştırıyoruz. Eğer böyleyse daha da önem kazanacak." dedi.

Şengül, eserin Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı tarafından kapsamlı bir restorasyondan geçirileceğini sözlerine ekledi.

***

Tıklayınız:

8 asırlık el yazması Kur'an: ''Nadir bir eser; satır altı meali de mevcut''

AA

Etiketler: kur'an çorum, kütüphane
Okunma Sayısı: 447
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    1 milyon 682 bin 603 imza, Başbakanlığa gönderildi

    '46 Filistinlinin durumu kritik'

    Celtic taraftarı İsrail'e yine tepki gösterdi, Filistin'e destek verdi

    ''Her an duyabilirsiniz"

    Köy camisinde muhafaza edilen 6 asırlık Kur'an-ı Kerim...

    Kritik zirveye ilişkin detaylar

    Şehit sayısı 18'e yükseldi, 1500’den fazla kişi yaralı!

    BTK, o SMS'leri takibe aldı

    Can Dündar hakkında kırmızı bülten kararı verildi

    Fethiye'de batan tekne hakkında Kaymakam Şahiner'den açıklama

    Nobel Barış ödüllü Karman: Dünya Yemen'i unuttu; Yemen'de insanlık ölüyor

    Yakınları zor anlar yaşadı: Kaybolan polisin cenazesi bulundu

    Suriye'de bir aylık acı ve ağır bilanço: 1200'den fazla sivil öldürüldü

    Yargıtay, 'balkon demiri' ile ilgili emsal bir karara imza attı

    Dünyadan gelen eleştiri, tepki ve kınamalara rağmen devam edecekler!

    Konya merkezli 38 ilde operasyon: Gözaltı sayısı 57'ye çıktı

    Yeni dönem başladı

    Bahreyn, 1932 yılından bu yana bir ilk olduğunu duyurdu

    Afrin'e hava operasyonu

    İçişleri Bakanlığı'ndan operasyonlar hakkında açıklama

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Konya merkezli 38 ilde operasyon: Gözaltı sayısı 57'ye çıktı
    Genel

    Yüzde 50’yi geçmesi zor
    M. Latif SALİHOĞLU

    Zübeyir: Sadâkatte birinci
    Misbah ERATİLLA

    Zübeyir Gündüzalp’ın gözyaşları
    Hüseyin GÜLTEKİN

    Doğruları söylemeye devam
    Faruk ÇAKIR

    Millete doğruları söylemek olur mu?
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Acele edip kışta gelen kim?
    Genel

    BTK, o SMS'leri takibe aldı
    Genel

    Yargıtay, 'balkon demiri' ile ilgili emsal bir karara imza attı
    Risale-i Nur'dan

    Hayır ve hak din galebe edecektir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2018, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.